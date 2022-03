KZ-Sachsenhausen-Prozess: Leon Schwarzbaums Botschaft an SS-Mann Josef S.

Brandenburg/H

Leon Schwarzbaum ist zwar am in der Nacht zum 8. März 2022 gestorben. Ganz entkommen ist der Angeklagte Josef S. (101) dem gleichaltrigen Zeugen von Auschwitz, Buchenwald, Sachsenhausen und zwei Todesmärschen dennoch nicht.

An diesem Prozesstag in Brandenburg an der Havel leiht Thomas Walther dem verstorbenen Leon Schwarzbaum seine Stimme. Er ist Zeugenbeistand und vertritt elf Nebenkläger im Mordprozess gegen den SS-Rottenführer und KZ-Wachmann Josef S. aus Brandenburg an der Havel.

Thomas Walther berichtet zunächst, dass Leon Schwarzbaum trotz schwindender Kräfte zum Prozesstermin nach Brandenburg an der Havel kommen wollte, um dem KZ-Wachmann zu begegnen, den er in Sachsenhausen 1945 um wenige Tage verpasst hat, dem er aber gründlich ins Gewissen reden wollte.

Der Angeklagte Josef S. (links) kommt inzwischen in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal. Zu Beginn des Prozesses konnte er noch mithilfe eines Rollators selbst ein paar Schritte laufen. Als Zeugenbeistand konfrontiert Thomas Walther (rechts) den Angeklagten mit der Botschaft von Leon Schwarzbaum. Quelle: Jürgen Lauterbach

Die Worte des bekannten deutsch-polnischen Juden spricht nun sein Zeugenbeistand: „Ich bin als Deutscher am 20. Februar 1921 geboren, Sie als Kind Ihrer volksdeutschen Eltern einige Monate früher. Weil ich Jude bin, wurde ich mit meinen Eltern 1943 nach Auschwitz verschleppt, da waren Sie schon längst in Sachsenhausen.“

Josef S. wurde Deutscher, als Schwarzbaums ermordet wurden

Als beide Männer Anfang 20 waren, wurde Josef S. als ausreichend arisch eingeordnet und 1943 sogar vom Volksdeutschen zum richtigem Deutschen befördert. In dem Jahr wurden Schwarzbaums Eltern Josef und Estera Schwarzbaum ermordet, weil sie Juden waren.

Der Krieg war vorbei, als beide Männer 25 Jahre alt waren und der Jude Leon Schwarzbaum nach der Rettung auf seinem zweiten Todesmarsch in Berlin-West blieb, während Ex-SS-Mann Josef S. nach russischer Kriegsgefangenschaft in der Nähe von Brandenburg an der Havel weiterlebte, genauer gesagt in Gollwitz bei Rosenau.

Keine Erinnerung an Sachsenhausen

„Seit Monaten wird berichtet, dass Sie sich nicht an einen einzigen Tag in Sachsenhausen erinnern“, sagt der Beistand von Leon Schwarzbaum vor Gericht. Nicht einmal auf seinem eigenen Jugendfoto will Josef S. sich erkannt haben, auch wenn die anthropologische Gutachterin dieses Bild dem Mann zuordnet, der 77 Jahre nach Kriegsende auf der Anklagebank sitzt wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 3500 Fällen.

Zur Botschaft des Zeitzeugen Leon Schwarzbaum sind am 18. März 2022 deutlich mehr Zuschauer in den Gerichtssaal in Brandenburg an der Havel gekommen als an den meisten anderen Prozesstagen. Quelle: Jürgen Lauterbach

„Wie halten Sie das aus, Ihr eigenes Bild zu verleugnen?“, fragt der gebürtige Hamburger Schwarzbaum den Angeklagten. Anschließend berichtet der Zeuge über die eigene schöne Jugend in der schlesischen Stadt Będzin bei Katowice. Er liebte Swing, machte das Abitur und erlebte, wie vier Wochen später das Unheil über die Familie hineinbrach, zunächst scheibchenweise.

Der Vater blieb zuversichtlich, weil „die Deutschen ja anständige Menschen sind“. Erst durften die Juden keine Hunde und Katzen mehr haben, dann keine Fotoapparate und kein Radio. Schließlich waren die Straßen und Schulen für sie tabu.

Leon Schwarzbaum sieht den ersten Mord in Auschwitz

Über das Ghetto wurden Schwarzbaums im August 1943 nach Auschwitz „ausgesiedelt“, wo der junge Leon seinen ersten Mord mit eigenen Augen sieht. Ein Mädchen mit schönen roten Haaren will fliehen, schafft es nicht. Ein SS-Offizier schießt ihr aus nächster Nähe in den Kopf. „Alles Verdrängen hilft bei mir seither nicht“, versicherte Leon Schwarzbaum kurz vor seinem Tode.

Knapp 80 Jahre zuvor, die Auschwitz-Rampe liegt gerade hinter ihm, folgt er dem Tipp des Tätowierers: Er meldet sich zum Arbeitskommando, wird „Laufbursche eines Kriminellen“. Lebt fortan wie ein „lebender Toter“ mit der großen Angst vor unberechenbaren SS-Männern, die aus Spaß auf Gefangene schießen.

Der Tod wird alltäglicher Begleiter

Der Tod bleibt bis zum Kriegsende alltäglicher Begleiter von Leon Schwarzbaum, in „jeder Faser meiner Existenz“. Alle in der gleichen Lage wie er waren überzeugt davon, dass irgendjemand sie irgendwann erschießen wird.

Leon Schwarzburg appelliert am Ende an Josef S., seine „Leugnungen und Verdrängungen“ aufzugeben. „Ihr Kopf wird voll sein mit Bildern und Erlebnissen“, zitiert der Beistand jenen Zeitzeugen, den seine Bilder aus dieser Zeit 80 Jahre lang verfolgt haben. Etwa von dem „Lastwagen voller nackter Menschen, die schreien, weinen und ihre Arme gen Himmel recken“ auf ihrem Weg ins Vernichtungslager.

Schwarzbaum zu Josef S.: Sie werden mit Ihren Bildern allein sein

Leon Schwarzbaum erinnert den Gleichaltrigen an dessen nahendes Ende und prophezeit ihm: „Sie werden mit sich und Ihren Bildern allein sein, ganz allein.“

Am Sonntagabend, den 7. März 2022, war Leon Schwarzbaum guter Dinge, machte noch Scherze. In der folgenden Nacht ist er gestorben, ohne dass seine Stimme verstummt wäre.

Josef S. hat vor wenigen Tagen erneut bestritten, jemals bei der SS und in Sachsenhausen gewesen zu sein. Er erzählte einmal mehr, er habe Hufe beschlagen, Löcher beim Brückenbau gebohrt und Rüben geerntet, weil er etwas von Ackerbau und Viehzucht verstehe.

Von Jürgen Lauterbach