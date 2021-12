Brandenburg/H

Dass Josef S. (101) aus Brandenburg an der Havel als Wachmann im KZ Sachsenhausen sowjetische Kriegsgefangene wie den Sohn Stalins erschossen hat, ist offenbar nicht nachzuweisen. Dafür liefert der Strafprozess des Landgerichts Neuruppin in der Sporthalle auf dem Görden bisher keine Beweise.

Der historische Sachverständige Stefan Hördler zeigt gleichwohl auf, wie und warum der „volksdeutsche“ SS-Rottenführer Josef S., geboren am 16. November 1920 in Litauen, zum Kern der erfahrenen Wachmänner gehört haben dürfte, die Kontakt mit den dortigen „Gewaltriten“ hatten.

Zum 1. September 1944 wurden viele unerfahrene Männer neu im KZ Sachsenhausen eingesetzt, die zuvor in der Rüstungsindustrie bei Siemens oder auch in der Verwaltung gearbeitet und vom Alltag im Konzentrationslager daher wenig Ahnung haben. Hördler zufolge dürfte Josef S. als SS-Mann mit seiner mehrjährigen KZ-Erfahrung zu deren Ausbildern gehört haben.

Josef S. (hier mit seinem Verteidiger) wird sich bis voraussichtlich März 2022 in Brandenburg an der Havel wegen tausendfacher Beihilfe zum Mord verantworten müssen. Quelle: Jürgen Lauterbach

Der Historiker zeichnet den Weg von Josef S. nach, der am 1. September 1944 mit anderen Männern des SS-Totenkopfbataillons in die 1. Kompanie wechselt. Dort sind Männer mit einer „Gewaltsozialisation“ tätig, wie der Gerichtsgutachter es ausdrückt.

Nebenklageanwalt Thomas Walther folgert, dass Josef S. ein herausgehobener Wachmann mit Erfahrung in dem Bereich gewesen sein dürfte, der mit der Vernichtung von Menschenleben in enger Verbindung steht.

Ähnlich erfahren im KZ Sachsenhausen wie Josef S. war SS-Rottenführer Konrad Harfich. Bei ihm handelt es sich um denjenigen KZ-Wachmann, der am 14. April 1943 auf den Sohn von Josef Stalin im KZ Sachsenhausen geschossen hat.

Ob er ihn durch sein Kugel in den Kopf tötete oder der berühmte Sowjet-Kriegsgefangene im Elektrozaun des Sonderlagers A zu Tode kam, ist nicht vollständig geklärt.

Jakow Iossifowitsch Dschugaschwili war im Rahmen des „Unternehmens Barbarossa“ als Artillerieoffizier am 16. Juli 1941 in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten und im Februar 1943, also in Josef S.’ Dienstzeit, ins „Sonderlager A“ nach Sachsenhausen verlegt. Es gibt allerdings keinen Hinweis darauf, dass Josef S. dort jemals Dienst geleistet hat.

SS-Rottenführer schießt aus Stalins Sohn

Am 14. April 1943 stieg der älteste Sohn Stalins über den Stolperdraht und ging auf den elektrisch geladenen Zaun zu, womöglich in Selbstmordabsicht. Dabei rief er dem Posten zu: „Posten schießen!“

Der Posten, SS-Rottenführer Konrad Harfich, sah, wie Dschugaschwili mit beiden Händen in den elektrisch geladenen Zaun griff und gab daraufhin mit seinem Karabiner einen Schuss aus etwa zehn Metern Entfernung ab. Stalin Sohn war sofort tot.

Stalin soll den eigenen Sohn sowie alle anderen Kriegsgefangenen verachtet haben. Er verleugnete den ältesten Sohn später. Wer sich gefangen nehmen lässt, statt sich vorher zu erschießen, gilt Stalin als Verräter. Das Staatsarchiv München zitiert in einem Ausstellungskatalog von 2014 den britischen Mitgefangenen Thomas Cushing.

Stalin: Hitler hat nur russische Verräter

Cushing berichtete von einer Propagandasendung, der zufolge Hitler laut Stalin keine russischen Gefangenen habe. Stalin hat demnach gesagt, dass Hitler „nur russische Verräter“ habe, „und die werden wir erledigen, wenn der Krieg vorbei ist“.

Der Angeklagte Josef S. bekommt in seinem Strafprozess, der mit Rücksicht auf seinen Wohnort in Brandenburg an der Havel stattfindet, sämtliche Dokumente und Bilder zu sehen, die der Gutachter dem Gericht vorlegt. Auch die zum Massenmord an den Rote-Armee-Soldaten.

Der Prozess mit der Anklage gegen Josef S. wegen seiner mutmaßlichen Beihilfe zum Mord an mindestens 3518 Menschen wird in dieser Woche fortgesetzt und dann erst nach Weihnachten wieder aufgenommen. Der Angeklagte streitet alles ab, selbst seine Anwesenheit im KZ Sachsenhausen.

Von Jürgen Lauterbach