Brandenburg an der Havel - KZ-Sachsenhausen-Prozess: Staatsanwalt plädiert am Freitag – Urteil am 29. April

Selbst die Stasi wusste, dass der im Mordprozess angeklagte Josef S. aus Brandenburg an der Havel bei der SS und als Wachmann im KZ Sachsenhausen war. Doch der SED-Staat ließ ihn in Ruhe.