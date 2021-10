Brandenburg/H

Nach etwas mehr als einer Stunde ist der Prozess für den Angeklagten Josef S. vorbei. Der hundert Jahre alte Mann, der sich mithilfe eines Rollators fortbewegt, kann wieder einsteigen in den von der Polizei eskortierten DRK-Krankentransporter, der die Aufschrift „Katastrophenschutz“ trägt.

Mehr als eine Katastrophe ist das, was der Staatsanwalt Cyrill Klemens kurz zuvor in der zum Gerichtssaal umfunktionierten Halle des SV 63 Brandenburg an Vorwürfen vorgetragen hat. Er hält dem am 16. November 1920 in Mariampol (Litauen) geborenen Mann auf der Anklagebank vor, als Wachmann im KZ Sachsenhausen zwischen 1942 und 1945 Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen geleistet zu haben.

Von der Polizei bewacht wird der Angeklagte Josef S. nach dem Prozess mit dem Katastrophenschutz zurückgefahren. Quelle: Jürgen Lauterbach

Josef S., der inzwischen in Brandenburg an der Havel zu Hause ist, wird zu den Vorwürfen des Staatsanwalts vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Neuruppin schweigen. Das kündigt sein Verteidiger an. Er will sich am zweiten Prozesstag, also an diesem Freitag, lediglich zu seinem Leben vor und nach seiner Dienstzeit im KZ Sachsenhausen äußern.

Was der einstige Angehörige des SS-Totenkopf-Sturmbanns und SS-Totenkopf-Wachbataillons getan hat, möchte er dagegen für sich behalten. Damit wird der Angeklagte einem gleichaltrigen Mann im Zuschauerraum der Sporthalle und dessen Erwartungen an den Prozess allerdings nicht gerecht.

Familie in Auschwitz ermordet

Leon „Henry“ Schwarzbaum, am 21. Februar 1921 in Hamburg geboren, wird von seinem Pfleger im Rollstuhl in die Halle geschoben. Der zweite Jahrhundertzeuge im Saal möchte den langen Prozess trotz seines hohen Alters verfolgen. Er ist KZ-Überlebender.

Als Sohn polnischer Juden und KZ-Insasse befand sich Leon Schwarzbaum auf der lebensgefährlichen anderen Seite, umgeben von SS-Männern wie mutmaßlich Josef S. Seine Familie wurde in Auschwitz ermordet. Er selbst überlebte die Konzentrationslager Auschwitz, Buchenwald und Sachsenhausen.

An diesem Donnerstag sitzt er – fast 80 Jahre nach dem Nazi-Terror – erneut auf der entgegengesetzten Seite von Josef S. Leon Schwarzbaum ist nun in Sicherheit, während der SS-Mann zehn Meter von ihm getrennt unter Druck steht. Denn Mord verjährt nicht.

Drei KZs und zwei Todesmärsche

„Es ist der letzte Prozess für meine Freunde, Bekannte und meine Lieben, die ermordet worden sind, bei dem der letzte Schuldige noch verurteilt wird, hoffentlich“, sagt der Mann, der drei KZs und zwei Todesmärsche überstanden hat und nach dem Krieg als Antiquitätenhändler in seiner heutigen Heimatstadt Berlin arbeitete. Er möchte dass Josef S. „ins Gefängnis kommt für das, was er gemacht hat“.

Bei seinen Worten denkt er vor allem an seine Eltern, „die unschuldig waren und umgebracht wurden“. Fast ebenso wichtig wie die Verurteilung eines Täters wäre für Leon Schwarzbaum dessen Geständnis.

„Die Wahrheit ohne Ausreden“

„Ich möchte von ihm die Wahrheit bekommen, die reine Wahrheit und keine Ausreden“, verlangt dieser besondere Prozessbeobachter, der jungen Zuhörern gern über seine Erfahrungen und Erlebnisse berichtet.

Etwa wie es auf den Todesmärschen zuging ohne Essen noch Trinken, wo man gelaufen ist, auch wenn man eigentlich nicht mehr laufen konnte. Weil man die Peitschen der SS-Leute gesehen hat. Schwarzbaum erlebte mit, wie entkräftete Gefangenen auf diesen mörderischen Märschen mit Genickschüssen niedergestreckt wurden.

Der Zeitzeuge weiß, dass auch dieser Prozess, der viel zu spät komme, ihm keinen Frieden geben wird. Abschließen mit seiner Geschichte und auch mit der Geschichte des Josef S., das kann er nicht. „Ich werde meine Eltern doch nie vergessen“, sagt Schwarzbaum. Im Verlauf des Prozesses soll der ehemalige Lagerinsasse noch als Zeuge gehört werden.

Brandenburger Studenten beobachten Prozess

Ein ganz anderes Interesse als der Jahrhundertzeuge haben Devlin Begest (19) und Eric Fenske (18) an dem Prozess des Landgerichts Neuruppin, der auf dem Görden stattfindet, weil der betagte und gesundheitlich eingeschränkte Angeklagte in der Nähe wohnt.

Devlin Begest beginnt in Kürze sein Jura-Studium in Göttingen und möchte diesen geschichtlichen Prozess aus nächster Nähe zu verfolgen und dabei beobachten, wie sich die Prozessbeteiligten in das Verfahren einbringen. Auch der Verteidiger und die Rechtsanwälte der Nebenkläger.

Eric Fenske hat ebenfalls ein fachliches Interesse, denn er studiert im ersten Fachsemester Geschichte und Deutsch. „Eine solche Gelegenheit mit einem historischen Prozess bietet sich sonst vielleicht nie wieder“, sagt der angehende Historiker.

Jeder darf dem Prozess beiwohnen

Beide junge Männer leben in Brandenburg an der Havel und sind nicht nur politisch interessiert, sondern in der hiesigen SPD und bei den Jusos auch aktiv. Voraussichtlich werden sie aber nicht jeden der 22 Prozesstage wahrnehmen können.

Der Zuschauersaal in der Turnhalle war zum Prozessauftakt nicht komplett gefühlt. Interessierte Bürger können das Verfahren live verfolgen. Sie müssen geimpft, genesen oder getestet sein und sollten sicherheitshalber ihren Personalausweis mitbringen.

