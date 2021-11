Brandenburg/H

Emil Farkas ist 92 Jahre alt und lebt in Haifa. Als Zeuge ist er angereist aus Israel zum Strafprozess gegen den acht Jahre älteren Josef S. aus Brandenburg an der Havel. Ihm wirft der Oberstaatsanwalt Beihilfe zum Mord an 3512 Menschen vor, ausgeübt zwischen 1942 und 1945 als SS-Angehöriger und Wachmann im KZ Sachsenhausen.

Emil Farkas ist zugleich Augen- und Zeitzeuge. Mutmaßlich waren die beiden alten Männer, die an diesem Donnerstag im Gerichtssaal der Sporthalle auf dem Görden nur fünf Meter trennen, vor 76 Jahren am gleichen Ort.

Der orthodoxe Jude Emil Farkas als jugendlicher Lagerinsasse, der ums nackte Überleben kämpfte, und der mutmaßliche KZ-Wachmann als einer der vielen bewaffneten Aufseher, die eine alltägliche Gefahr für das Leben aller Häftlinge waren.

Ob sich beide Männer damals begegnet sind, wird in dem laufenden Mordprozess nicht aufzuklären sein. Emil Farkas spricht den Angeklagten am Ende seiner Ausführungen direkt an: „Herr S., ich bin aus Haifa gekommen, um Sie zu sehen. Ich will Ihnen sagen, dass der Satz meiner Mutter in Erfüllung gegangen ist.“

Emil Farkas’ Mutter Mathilde wurde im Dezember 1944 mit Emil und einem seiner Brüder in einen Viehwaggon gepfercht und nach Sachsenhausen deportiert. Als der Transport am Bahnhof in Oranienburg eintraf, wurde die Mutter von ihren Söhnen getrennt.

Die Schreie der Mutter

Die Schreie seiner Mutter in diesem Moment sind in Emil Farkas’ Erinnerung haften geblieben. Sie schrie ihrem Emil zu: „Halte durch! Sei stark! Wir werden uns wiedersehen.“ Das habe ihm Kraft gegeben, alle Leiden in den folgenden Monaten durchzustehen, berichtet der Zeuge, der zum ersten Mal vor einem deutschen Gericht aussagt und erstmals überhaupt von der deutschen Justiz befragt wird.

Emil Farkas konfrontiert den angeklagten Hundertjährigen im Gerichtssaal mit den Worten seiner Mutter Mathilde und sagt: „Trotz des Willens zur Vernichtung war die Herrschaft, der Sie freiwillig und willentlich gedient haben, nicht stark genug, um meine Mutter zu besiegen. Ich habe meine Mutter nach dem Krieg in Prag gefunden, meinen Vater in meiner Heimatstadt Žilina und auch mein Bruder hat überlebt.“

Appell an Angeklagten aus Brandenburg an der Havel

Der Zeitzeuge richtet einen Appell an den Mann auf der Anklagebank, der über seinen Kopfhörer die Zeugenaussage übertragen bekommt: „Ist Ihr dunkles Geheimnis so viel wert, dass Sie sich auch jetzt nicht entschuldigen für Ihren Beitrag an meinem persönlichen Leid? Seien Sie wenigstens jetzt mutig!“

Josef S. auf der Anklagebank. Am 4. November 2021 hört er, was Emil Farkas aus Haifa berichtet über seine Leiden als KZ-Häftling in Sachsenhausen. Quelle: Jürgen Lauterbach

Josef S. schweigt. Auch die Worte von Emil Farkas: „Die Hölle haben Sie bewacht, Herr S., Sie haben mich bestimmt als Schuhläufer gesehen“, rufen keine erkennbare Regung bei ihm hervor.

Der damals etwa 15 Jahre alte Junge erinnert sich, wie er das KZ Sachsenhausen erreichte und auf dem Appellplatz das Fußballtor erblickte, an dessen Latte zehn Leichen hingen. Es war die Adventszeit. Die Worte des SS-Offiziers schrillen dem Häftling mit der Nummer 119512 noch im Ohr: „Wenn ihr nicht in Ordnung seid, bringen wir euch sofort dahin.“

Emil Farkas (4. von links) war ein hervorragender Turner, schon als Jugendlicher und später in Israel. Diese Sportlichkeit brachte ihn zu den Schuhläufern im KZ Sachsenhausen. Quelle: Privat

Zunächst arbeitete der Junge Emil für eine der Siemens-Fabriken. Vor der Arbeit zwischen 4 und 5 Uhr morgens machte der hervorragende Turner einige Übungen, auf die ein paar SS-Offiziere aufmerksam wurden, sodass sie den sportlichen Jungen zum Obersturmführer brachten.

Schuhläufer im KZ Sachsenhausen

Seine Versetzung zum „Schuhläuferkommando“ empfand der junge Häftling zunächst als Auszeichnung. Jeden Tag erhielten 170 Schuhläufer frische Stiefel, in denen sie von 6 bis 17 Uhr mit einem Stück Brot im Magen die 700 Meter lange Teststrecke im Kreis unentwegt ablaufen mussten, jeder jeden Tag 40 Kilometer auf Beton, Sand, Matsch, Kopfsteinpflaster.

Die Schuhindustrie wollte wissen, wie gut die Sohlen ihres Schuhwerks sind. Wer schlapp machte mit leerem Magen und ungezählten eisigen Nächten in der Baracke und auf der Schuhläufer-Teststrecke vor Erschöpfung liegen blieb, bekam eine Kugel in den Kopf. „Auf der Stelle“, berichtet Emil Farkas.

Verzweifeltes Ende am Elektrozaun

Der Zeuge berichtet von seinem Überlebenskampf ohne Freunde, denn die letzten drei Kameraden aus seiner Heimatstadt Žilina seien in Selbstmordabsicht in den Elektrozaun des KZ Sachsenhausen gelaufen. So wie viele Häftlinge, die vor Hunger und Kälte verzweifelt waren. Farkas: „Sie konnten ihr Leid nicht mehr ertragen, sie waren Halbtote, keine Menschen mehr.“

Ein Lied und eine Melodie gehen Emil Farkas nicht mehr aus dem Kopf, er stimmt es sogar noch im Gerichtssaal kurz an. Die Schuhläufer mussten beim Sohlentest unentwegt das Marsch- und Soldatenlied „Erika“ singen.

Erika – furchtbares Lied, grausames Leid

Erika, so hieß die Nichte von Emil Farkas, Tochter seiner Schwester Peppi und ihres Ehemanns Max. Alle drei haben die NS-Mordmaschine nicht überlebt.

„Ich habe beim Singen immer an das einjährige Kind gedacht, das unser Sonnenstrahl war“, sagt der Holocaust-Überlebende und wendet sich noch einmal dem ehemaligen SS-Rottenführer zu mit den Worten: „Sie sind hundertfach älter geworden als unsere Erika.“

Von Jürgen Lauterbach