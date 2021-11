Brandenburg/H

Am 16. November wird der wegen Beihilfe zum Mord an 3518 Menschen beschuldigte Josef S. aus Brandenburg an der Havel 101 Jahre alt. Daran erinnert Thomas Walther den Mann auf der Anklagebank an diesem Donnerstag im Strafprozess vor der Schwurgerichtskammer Neuruppin. Natürlich nicht ohne Grund.

Der Rechtsanwalt, der elf Nebenkläger vertritt, appelliert eindringlich an Josef S., nachdem der vorsitzende Richter Udo Lechtermann ein zuvor unbekanntes altes Foto erwähnt hat.

Das Bild aus dem Bundesarchiv will das Gericht nach der Veröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung nachträglich berücksichtigen. Wen zeigt dieses Foto mit dem skizzierten Stammbaum drum herum?

Nebenklage-Anwalt Walther wendet sich an Josef S.: „Wir müssen ein weiteres Foto von Ihnen nutzen, damit sich etwas bewegt. Sie sagen nur: Ich erinnere nicht, ich war nicht da, ich bin so allein.“

Der Angeklagte sollte, so der Vertreter von KZ-Opfern und ihrer Nachkommen, die Gelegenheit am Schopfe fassen, mutig sein, sein Herz in die Hand nehmen. Walther lässt keinen Zweifel daran, dass dies eine wichtige Geste in Richtung seiner Mandaten und deren Leid wäre.

„Dann sind Sie nicht mehr allein, dann waren Sie da, dann erinnern Sie sich“, sagt Thomas Walther, der vor rund zehn Jahren mit seinen Recherchen zu dem wegen Beihilfe zum Mord an 28.060 Juden verurteilten KZ-Wachmann John Demjanjuk Rechtsgeschichte geschrieben hat.

Der angeklagte Brandenburger litauischer Herkunft, dessen Prozess wegen der Wohnortnähe in Brandenburg an der Havel stattfindet, hat bisher bestritten, dass er im KZ Sachsenhausen gewesen ist. Daher hatte ihm der Kammervorsitzende schon in der vergangenen Verhandlungssitzung ins Gewissen geredet. An diesem Donnerstag wiederholt Udo Lechtermann seine Aufforderung an Josef S. „nachzudenken“.

Davon ist an diesem Prozesstag nichts zu hören. Verteidiger Stefan Waterkamp kündigt allerdings an, „dass wir eine Erklärung abgeben“. Das bedürfe aber noch etwas Zeit. Das angesprochene Foto, so Waterkamp, kenne sein Mandant nicht. Und er erkenne sich auch nicht wieder auf dem Foto.

Josef S. meldet sich einmal vernehmlich zu Wort, nämlich als der historische Sachverständige Stefan Hördler (44) spricht, der den Beteiligten die Strukturen der SS, der Josef S. als KZ-Wachmann im SS-Totenkopfsturmbann angehört hat.

Josef S. ruft an einer Stelle dazwischen: „Wie können Sie überhaupt mit S. gesprochen haben? Er konnte kein Wort Deutsch sprechen, ist doch unmöglich. Wie soll er denn seine Aufträge bekommen haben? Welche Sprache hat er gesprochen?“

Der Angeklagte mit seinen litauischen Wurzeln greift damit auf, was er zuvor schon ausgeführt hat, nämlich, dass er zur fraglichen Zeit gar kein Deutsch gesprochen und die Sprache erst nach dem Krieg von seiner ersten Ehefrau gelernt habe.

Der historische Gutachter hält dem Einwand die wissenschaftlich gewonnene Erkenntnis entgegen, dass „volksdeutsche SS-Freiwillige“ aus Ländern wie Ungarn, Rumänien, Litauen, der Slowakei und Kroatien Deutschunterricht erhalten hätten, in aller Regel sogar von ausgebildeten Lehrern. Auch die 9. Kompanie des SS-Totenkopfsturmbanns, der Josef S. angehört habe.

Zwölf Stunden Deutschunterricht in der Woche seien es gewesen in der Ausbildungskompanie, so Gutachter Hördler. Die als KZ-Wachmänner eingesetzten „volksdeutsche SS-Freiwilligen“ hätten die Grundkenntnisse der deutschen Sprache gelernt, damit sie alle Befehle und Anweisungen befolgen können.

Die Kompanieführer waren laut Hördler dafür verantwortlich, dass die SS-Wachmannschaften die auf Deutsch formulierten Befehlsketten und Wachvorschriften verstehen. Es habe ein Bilderbuch gegeben mit Darstellungen von richtig und falsch, sowie ein ausformuliertes Befehlsbuch. Daher hätten „volksdeutsche“ Angehörige Befehle sicher ausführen können, sagte der Historiker.

Die SS, so Stefan Hördler, führte gewissenhaft Buch über „natürliche“ und „unnatürliche“ Todesfälle im KZ. Zu den „unnatürlichen“ gehörten „Unfälle, Freitod und Erschießungen auf der Flucht“. Der Historiker betont allerdings, dass sich hinter der Formulierung „Erschießung auf der Flucht“ in aller Regel eine gezielte Tötung verbirgt.

Rechtsanwalt Walther ist zufrieden mit dem Verlauf des jüngsten Prozesstages. „Ich rechne nicht damit, dass dieses Versteckspiel des Angeklagten im nächsten Monat noch anhalten wird“, sagt der Nebenklage-Vertreter.

