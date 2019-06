Brandenburg/H

„Mein Leben für die Kunst“ heißt die wunderbare Ausstellung mit neuesten Bildern von Ana Finta, die sie zu ihrem 70. Geburtstag im Gotischen Haus in Brandenburg an der Havel zeigt. Es ist also keine Retrospektive der äußerst produktiven Künstlerin.

Stattdessen erleben die Besucher eine Überraschung. Für einige Bilder hat die Malerin ihre gewohnte Farbpalette mit den leuchtenden Farben Rot, Gelb, Beige und Grün beiseite gestellt. Stattdessen überrascht sie mit dem für ihre Malerei völlig ungewöhnlichen Farbspektrum Weiß, Gelb, Schwarz, Umbra und dessen Mischungen.

„Durch die Reduzierung auf so wenige Farbtöne entstehen wunderbare Winterbilder, bei denen man die Assoziation von Schnee, Eis und Kälte und dem typisch klaren Winterlicht fast körperlich spürt“, schwärmt Claudia-Karina Rose in ihrer Laudatio von diesen Werken.

Neu ist das Darstellen von Seenlandschaften

Ein weiteres Novum in den neuen Malereien von Ana Finta ist die Darstellung von Seenlandschaften. „Früher habe ich niemals Wasser gemalt“, lacht Ana Finta fast ein wenig spitzbübisch, als sei ihr damit ein besonderer Coup gelungen.

„ Ana Finta ist Kämpferin der ersten Stunde gewesen“, lobt Klaus Lietze in seiner Festrede das 30 Jahre währende Engagement der Malerin als Dozentin für die Wredowsche Zeichenschule. Die Zahl ihrer Schüler geht in Tausende. Allein in ihren Mappen-Kursen hat Ana Finta mehr als hundert ihrer Schüler den Weg zum Kunst-Studium geebnet.

Wredow-Ehrenmedaille verliehen

Als Dank hat die Stiftung nicht nur zur Eröffnung der Ausstellung Schüler, Freunde und Kollegen von ihr eingeladen. „Die Wredow Stiftung verleiht in Anerkennung ihrer Verdienste für die Stiftung die Wredow-Ehrenmedaille an die diplomierte Brandenburger Malerin und Kunstdozentin Ana Finta.“ Mit diesen Worten überreicht Stiftungs-Kurator Detlef Karg der überraschten Künstlerin die Medaille.

Ana Finta, am 24. Juni 1949 in Luna/ Rumänien geboren, hat an der Kunsthochschule Andreescu in Klausenburg/ Rumänien Zeichnen und Malerei studiert und 1973 ihr Diplom gemacht. 1990 kam sie mit ihrem Mann Josef und ihrer Tochter nach Brandenburg an der Havel und war bald eine Institution in der Stadt.

Brandenburgs Botschafterin der Kunst

In ihrer Laudatio beschreibt Claudia-Karina Rose das so: „Als mein Mann und ich nach der Wende in dem kleinen Dorf Gortz sesshaft wurden und zu vielen neuen Bekannten in der Stadt und Umgebung eingeladen wurden, entdeckten wir immer wieder interessante Bilder, die erstaunlicherweise von ein und derselben Künstlerin stammten, nämlich von Ana Finta. So ein großer Bekanntheits- und Verbreitungsgrad eines Künstlers in einer Stadt war uns bis dahin noch nicht begegnet.“

Klaus Lietze bringt es auf den Punkt: „Wir Brandenburger können stolz darauf sein, zwei so großartige Menschen ( Ana Finta und ihr Ehemann) in unserer Mitte zu haben und längst ist die Brandenburger Malerin Ana Finta aus der Kunstszene der Stadt nicht mehr weg zu denken.“

Von Ann Brünink