Brandenburg/H

„Wir sagen dem Toten Winkel den Kampf an“, erklären die Freien Wähler der Havelstadt und legen gleich los damit. Am Montag enthüllten sie den so genannten „Trixi-Spiegel“ an der Kreuzung Brielower Straße – Werner-Seelenbinder-Straße. Mit dabei auch der Erfinder des Spiegels, Ulrich Willburger, der eigens aus Bayern angereist ist.

Erfindung aus persönlicher Betroffenheit

Es zählt zu den gefährlichsten Situationen im Straßenverkehr: Ein Laster oder ein Bus biegt rechts ab und übersieht einen die Kreuzung querenden, vorfahrtberechtigten Fußgänger oder Radfahrer – weil diese sich im sogenannten toten Winkel des Seitenspiegels befinden. Es kommt zum Zusammenstoß, häufig mit schwersten Folgen für das Unfallopfer.

Ulrich Willburger aus Seehausen in Bayern hat das persönlich erlebt. Seine Tochter Beatrix ist 1994 von einem rechts abbiegenden Betonmischer erfasst und überrollt worden. Sie überlebte schwer verletzt, ist aber seitdem halbseitig gelähmt. Dem geschockten Vater wurde erklärt, gegen das Problem „Toter Winkel“ gebe es nichts. „Ich komme aus der Technik. Es gibt nichts, kann ich nicht stehen lassen“, berichtet er.

Ulrich Willburger hat den Trixi-Spiegel erfunden. Quelle: Jacqueline Steiner

Willburger reagierte und realisierte den Trixi-Spiegel, benannt nach seiner Tochter. Die simple Idee: Ein gewölbter, an Kreuzungen installierter Spiegel, in dem sich Lkw-Fahrer selbst sowie ihre Umgebung quasi als Miniaturversion sehen.

Die unscheinbar anmutende Erfindung hat laut Willburger immer einen Effekt. Die Reduzierung der Unfallzahlen sei erheblich. In Deutschland und der Schweiz stehen an neuralgischen Verkehrsknotenpunkten tausende Spiegel. Im Land Brandenburg jedoch fehlen sie noch gänzlich.

Rasche Umsetzung in Brandenburg

Die Havelstadt ist damit Vorreiter. Zurückzuführen ist das auf eine Initiative von Niklas Stieger aus der Fraktion der Freien Wähler. In nur acht Wochen hat er nicht nur Willburger, sondern auch die Stadtverwaltung sowie Sponsoren ins Boot geholt. 13 Stellen in der Stadt werden nun bestückt.

Für den Landtagsabgeordneten der BVB/Freie Wähler, Matthias Stefke, sollte die Aktion in Brandenburg Vorbildcharakter für das Land entfalten. „Wir müssen alles tun, um das weitere Aufstellen von Geisterrädern zu verhindern“, meint er.

Neben der Kreuzung Brielower Straße – Werner-Seelenbinder-Straße werden an folgenden Ecken Ampeln mit dem Trixi-Spiegel versehen: Bauhofstraße – Jacobstraße (3x), Steinstraße – Sankt-Annen-Straße, Sankt-Annen-Straße –Richtung Neustädtischer Markt, Sankt-Annen-Straße –Deutsches Dorf, Krakauer Straße –Richtung Grillendamm, Brielower Straße – Willi-Sänger-Straße, Brielower Straße – Prignitzstraße (stadteinwärts), Werner-Seelenbinder-Straße – Willi-Sänger-Straße, Magdeburger Straße – Friedrich-Engels-Straße, Neuendorfer Straße – Luckenberger Straße (Richtung Brücke)

Von Antje Preuschoff