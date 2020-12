Brandenburg/H

Masken, Flaschen und Verpackungen liegen neben dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Jacobstraße. „Hier sieht es unmöglich aus. Die Menschen werfen ihre Abfälle leider einfach in die Natur, ob Plastik, Kronkorken und Kassenzettel“, sagt Mirko Mieland.

Müll in der Natur

Er und seine Partnerin Janett Girbinger leiten den „Für alle Laden“, der 120 Meter entfernt in der Jacobstraße 9 liegt. Sie sind entsetzt, planen deshalb eine Aufräumaktion und sehen sich vorab die Strecke an.

Dieser Müll liegt neben dem Penny-Markt in der Jacobstraße. Quelle: André Großmann

„Es ist so schade, dass aus dem Grünstreifen neben dem Torbogen ein Mülleimer geworden ist, denn das schadet dem Ansehen der Umgebung. Wir hoffen, dass die Menschen mehr nachdenken, wie sie ihre Umwelt behandeln und welche Folgen ihr Verhalten hat“, sagt Janett Girbinger.

16 Touren seit Mai

Sie und andere Ehrenamtler engagieren sich seit Mai 2020 und räumen an verschiedenen Orten der Havelstadt auf. Die Helfer haben seitdem 16 Touren absolviert, mehr als 90 Müllsäcke mit einem Fassungsvermögen von 80 Litern beseitigt und für ihre Aktionen den Umweltpreis der Stadt Brandenburg an der Havel gewonnen.

Bei der letzten Tour des Jahres sind fünf Helfer aus zwei Haushalten dabei. Sie starten ihre Runde vor dem „Für alle Laden“ und laufen mit Bollerwagen, Greifzangen und Müllsäcken durch die Jacobstraße.

Hoffnung auf Mülleimer

Helferin Sabine Bonk gefällt die Aktion. Sie wünscht sich mehr Mülleimer in der Jacobstraße und neben dem Discounter. „Die Abfälle gehören einfach nicht auf den Boden, ob nun hier oder woanders in der Stadt. Es kann doch nicht so schwer sein, etwas mehr Rücksicht zu nehmen und aufzupassen “, sagt sie.

Mirko Mieland plant auch 2021 neue Aufräumaktionen in Brandenburg an der Havel. Quelle: André Großmann

Die Ehrenamtler im „Für alle Laden“ planen für das Jahr 2021 neue Projekte. „Mein Ziel ist ein großer Aufräumtag, an dem alle Brandenburger in verschiedenen Stadtteilen helfen ihre Gegend sauber zu halten“, sagt Mirko Mieland und nimmt sich den nächsten Müllsack.

Die Aufräumaktion in der Jacobstraße startet Mittwoch, den 30. Dezember um 15.30 Uhr in der Jacobstraße 9. Infos und Anmeldungen per Mail an mirko@sozialtrainer.de

Von André Großmann