Kampf gegen den Müll: So räumen Brandenburger am World Clean Up Day auf 

Müll ist für Carmen Staffa eine Gefahr für die Umwelt. Die Brandenburgerin steht neben der Undine-Statue am Packhofgelände und blickt auf die Havel. Doch dort findet sie keine Ruhe, sondern Glasflaschen, Plastikbecher und Zigarettenkippen.

Gegen Dreck und Abfälle

Die 55-Jährige zieht ihre Handschuhe an, packt den Müllbeutel aus, nimmt sich einen Greifer und räumt auf. Sie bereitet sich mit ihrer Bekannten Eva Maria Girbinger auf den World Clean Up Day vor. An diesem Aktionstag kämpfen Menschen weltweit gegen den Müll, in Brandenburg an der Havel starten mehrere Aktionen.

„Die Umwelt ist unser Lebensraum. Dreck und Abfälle sind eine Gefahr für Tiere, weil sie sich darin verfangen können. Ich lebe seit meiner Kindheit in Brandenburg an der Havel und will mich wohlfühlen. Die Stadt soll sauber sein, zumindest für einen Tag“, sagt Janett Girbinger.

Benutzte Spritzen und Kot

Sie und ihr Partner Mirko Mieland veranstalten seit dem 30. Mai 2020 Aufräumaktionen in der Havelstadt. Mehr als 100 Brandenburger haben bei ihren Touren Toupets, Becher mit Kot, benutzte Spritzen und Fahrradteile entdeckt. Janett Girbinger schätzt, dass Helfer bislang mehr als 80 Säcke mit einem Fassungsvermögen von jeweils 60 Litern beseitigt haben.

Zum Clean Up Day startet die 38-Jährige ihre zweistündige Aufräumtour am Spielplatz auf dem Packhofgelände. Teilnehmer treffen sich und besprechen zuerst ihre Laufstrecke. Dann gehen sie vom Startpunkt in Richtung Heineufer, über die Luckenberger Brücke, zurück über den Theaterpark, in die Hauptstraße, bis zum Hauptbahnhof und anschließend in Richtung Dominsel.

Aktionstag für jeden Brandenburger

Janett Girbinger stellt klar, dass sich jeder Brandenburger beteiligen kann. „Es braucht nicht viel, um zu helfen, nur Handschuhe und einen Müllsack“, sagt die Ehrenamtlerin. Als die 34-Jährige Christin Willnat vom World Clean Up Day hört, sagt sie zu.

Die Brandenburgerin will in Hohenstücken aufräumen, in der Willibald-Alexis-Straße und Rosa-Luxemburg-Allee. „In jedem Busch oder jeder Ecke liegt gefühlt Müll, unter anderem Eisverpackungen, Plastiktüten mit Hundekot, Zigarettenstummel oder zerstörte Bierflaschen, teilweise auch Haushaltsgeräte oder Möbel“, sagt die Brandenburgerin.

Umweltschützer stellen sich eine Frage

Was alle Umweltschützer vereint, ist eine Frage. So rätseln Janett Girbinger und ihre Mutter Eva Maria, warum Menschen ihre Abfälle in die Natur werfen, auch wenn Zentimeter entfernt Mülleimer stehen.

„Wir hoffen, dass einige Brandenburger nicht so faul sind und ihre Abfälle fachgerecht dort entsorgen, wo sie hingehören. Und das ist nicht im Gebüsch oder Wasser“, sagt die 38-Jährige. Sie gibt zu, dass ihr ehrenamtlicher Einsatz auch ein Kampf gegen Windmühlen ist. Aufgeben ist für sie aber keine Option. „Wer spielt schon gern im Dreck oder macht Picknick auf einer Müllkippe?“, fragt Girbinger.

Sekunden später holt Carmen Staffa mit ihrem Greifer Getränkedosen und Papier aus dem Gebüsch an der Havel. Weil ihr Müllsack in 30 Minuten voll ist, hofft sie, dass die Lage am World Clean Up Day anders aussieht.

Info: Janett Girbinger startet ihre Aufräumtour am World Clean Up Day Samstag, den 19. September um 09 Uhr. Eine Anmeldung ist per Mail an mirko@sozialtrainer.de möglich. Weitere Veranstaltungen beginnen um 10 Uhr an der Klein Kreutzer Kirche und am Pfarrhaus am Dom. Infos unter: https://www.ekmb.de/aktuelles/details/world-cleanup-day/

Von André Großmann