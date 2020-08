Kampf gegen den Müll: So starten Brandenburger die erste Aufräumaktion am Gördensee

Brandenburg/H

Müll ist für Christin Willnat eine Gefahr für Tiere, zerstört die Natur und sorgt für Wut im Bauch. Die 34-Jährige läuft durch den Gördenwald und ist entsetzt als sie Plastikverpackungen, Atemschutzmasken, Socken und Pommestüten findet.

Entspannung in der Natur

„Der Gördensee ist für mich ein Paradies in der Natur. Hier genieße ich die Ruhe und die besondere Atmosphäre, den Klang der Vögel. Es ist ein Ort, an dem ich mich wohlfühle, ein Ruhepunkt, an dem man vom Stress abschalten kann. Deshalb ist es wichtig, ihn zu erhalten. In den letzten Jahren hat die Zahl der Abfälle leider zugenommen und das ärgert mich“, sagt die Brandenburgerin.

Sie plant gemeinsam mit Janett Girbinger die erste Aufräumaktion rund um den Gördensee und ist jede zweite Woche mit ihren Jack Russel Terriern Kira und Rocky im Wald unterwegs. „Für Mensch und Tier ist das eine wunderbare Route. Eine bessere Strecke kann es für Läufer und Jogger nicht geben“, sagt die ehrenamtliche Helferin.

Müll im Wald

Sie läuft weiter durch den Wald, entdeckt in den Gebüschen Zigarettenreste, Flaschen und einen Pfeifenreiniger. Für die Brandenburgerin ist er Müll ein „Zeichen der Wegwerfgesellschaft.“ Christin Willnat wünscht sich, dass Menschen umdenken und ihren Dreck sofort entsorgen.

Die erste Aufräumaktion startet auf dem Parkplatz am Gördensee. Teilnehmer planen ihre Wege gemeinsam und stimmen ab, wer auf dem 6,3 Kilometer langen Rundkurs in Richtung Anton-Saefkow-Allee und zum Badestrand läuft. Die ehrenamtlichen Umweltschützer haben Greifer, Handschuhe und Müllbeutel dabei.

Größte Aufräumaktion

„Für uns ist diese Veranstaltung die bislang größte Aufräumaktion, auch wenn wir schon acht Mal gegen den Müll in Brandenburg an der Havel gekämpft haben. Der Gördensee ist ein Lebensraum für so viele Tiere und wir wollen nicht, dass Abfälle ihnen schaden. So lange wir helfen können, unternehmen wir etwas“, sagt die Brandenburgerin.

Bei einem Testlauf entlang des Badestrands sieht Helferin Christin Willnat zwar mehrere Mülltonnen, findet aber trotzdem Plastikmüll und Papiertüten. „Ich verstehe nicht, warum einige Menschen so faul sind. Wieso werfen sie ihren Abfall nicht in die Behälter in der Nähe? Trotzdem ist es gut, dass hier so viele Mülleimer stehen. Das war nicht immer so und macht mir etwas Hoffnung“, sagt die Brandenburgerin.

Nominierung für den Umweltpreis

Die Aufräumaktionen durch verschiedene Brandenburger Stadtteile wie in Nord und Hohenstücken haben Janett Girbinger und Mirko Mieland im Mai 2020 gestartet. Der 36-jährige Brandenburger und sein Team sind erstmals für den diesjährigen Umweltpreis nominiert. Ob sie gewinnen ist unklar, doch erst mal sind die Umweltschützer gespannt, was sie am Gördensee entdecken.

Nach dem Probelauf halten Christin Willnat und Janett Girbinger für ein paar Sekunden auf dem Parkplatz. Sie finden Plastikmüll und wissen deswegen sofort, welchen Wunsch sie haben. „Wir brauchen hier mehr Mülltonnen“, sagen die Brandenburgerinnen, sehen sich an und nicken.

Die erste Aufräumaktion am Gördensee startet Samstag, den 22. August um 15 Uhr. Anmeldungen sind per Mail an mirko@sozialtrainer.de und telefonisch unter 015228711195 möglich.

Von André Großmann