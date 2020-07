Brandenburg/H

Ein Kind ist am Dienstagvormittag im Brandenburger Ortsteil Plaue mit dem Fahrrad verunglückt. Der Junge stürzte und verletzte sich dabei. Auslöser war vermutlich eine defekte Bremse. Das teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 9.50 Uhr in der Genthiner Straße.

Rettungsdienst im Einsatz

Offensichtlich war die Mechanik der Bremse kaputt und blockierte. „Dadurch verlor der Junge die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. „Der Junge zog sich dabei leichte Schürfverletzungen zu, um die sich der Rettungsdienst kümmerte“, so Bergholz weiter.

Genthiner Straße gesperrt

Dann hätten die Sanitäter das Kind zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Freunde des Jungen hätten sich derweil um dessen Fahrrad gekümmert. Die Genthiner Straße war nach Angaben der Polizei wegen des Unfalls kurzzeitig gesperrt.

