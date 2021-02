Brandenburg/H

Es wurde schon angefangen mit dem Reparieren: In der August-Sonntag-Straße sind die Schlaglöcher auf beiden Seiten der Fahrbahn erst ausgefräst und dann großflächig verschlossen worden. In der Fontanestraße wurden auf dem befahrbaren Teil die Risse notdürftig mit Emulsion geschlossen und Rollsplitt darauf verteilt. Es muss ja nur wenige Wochen halten, bis auf dieser Seite die Fahrbahn ebenfalls komplett erneuert wird, wie es gerade auf der stadtauswärtsführenden Seite geschieht.

Deutlich sichtbare Spuren

Dennoch haben Schnee, Frost und Eis deutlich sichtbare Spuren in den Fahrbahnen hinterlassen. Es muss ja nicht gleich so schlimm werden, wie es Kevin Urban aus Kloster Lehnin ergangen ist:

Warum kein Warnschild?

So sah das Vorderrad nach dem Durchfahren des Schlaglochs aus. Quelle: Kevin Urban

„Ich fuhr am 17. Februar um 7.30 Uhr von Glindow kommend über das Dreieck Potsdam in Richtung Ferch. Auf der Überleitung gilt eine reduzierte Geschwindigkeit von 80 km/h, wegen eines Leitplankenschadens. Dann kommt die Zusammenführung von A10 und A9 fünf Spuren regulär 100 km/h, keine Warnung zu Straßenschäden oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich muss nach links einfädeln und dann passiert es, ein lauter Knall und das Fahrzeug lässt sich schlecht lenken. Auf dem Standstreifen steht schon ein anderes Auto mit dem selben Schaden, Felge und Reifen Fahrerseite vorn beschädigt. Angehalten, Unfallstelle abgesichert und die Polizei informiert, ein paar Minuten später wird die Stelle abgesperrt, ich denke mir ,das ging aber sehr schnell!?’, die Polizei ist später vor Ort. Die Schlaglöcher werden schon repariert. Nach der Aufnahme durch die Polizei äußert sich der Polizist: ,Da waren Sie wohl leider zu früh, dass Schlagloch war bekannt und die Ausbesserung war für 8 Uhr angesetzt.’ Für eventuell entstandene Kosten könne ich mich an die Autobahn GmbH wenden. Na mal schauen, was darauf wird optimistisch bin ich da erstmal nicht. Ich frage mich nur, wenn das Schlagloch bekannt war, warum wurde nicht vorher abgesichert oder zumindest ein Warnschild aufgestellt?“

So machen Sie mit Auch Sie, liebe MAZ-Leser, können sich beteiligen. Schicken Sie uns die schlimmste Straße mit den größten Winterschäden, machen Sie möglicherweise ein Foto davon, beschreiben Sie den Zustand vor dem Winter und jetzt. Idealerweise begründen Sie kurz, warum die von Ihnen benannte Straße besonders dringlich saniert und repariert werden soll. Sie erreichen uns per E-Mail unter andre.wirsing@maz-online.de (bitte im Betreff möglichst Straßenschäden vermerken). Sie können auch eine Postkarte an die MAZ-Redaktion Brandenburg, Krakauer Straße 3, 14 776 Brandenburg an der Havel schicken.

Immer wieder Straße nach Klein Kreutz

Das Drama hat sich zwar nicht in Brandenburg an der Havel oder im näheren Umland abgespielt, kann aber hier genauso passieren. So schildert beispielsweise Robert Pohl bei Facebook eine heikle Stelle: „Von Klein Kreutz in Richtung BRB... Werde da bald Badewasser einlassen! Ach was rede ich da, ganz BRB und PM!“ Die Straße hat auch Wolfgang Schubert als Gefahrenherd ausgemacht: „Wenn man von Klein Kreutz nach Brandenburg fährt, sind am Rande der Straße einige sehr tiefe Löcher. Wenn man dann wegen Gegenverkehr nicht ausweichen kann, poltert es ganz schön laut.“ Jürgen Markgraf schreibt zur selben Straße: „Von Klein Kreutz in Richtung Innenstadt gibt es am rechten Fahrbahnrand 30 bis 40 teilweise dicht aneinander liegende Löcher in verschiedenen Größen und Tiefen. Man kann nicht ausweichen wegen des Gegenverkehrs. Einige werden sich bald zu einem großen Loch verbinden.“

Grüninger Landstraße ewig kaputt

Victor Petersen sieht nur eine kaputte Stelle: „Ganz Brandenburg an der Havel.“ Jana Kirchner beschreibt es etwas genauer: „Grüninger Landstraße, aber schon über Jahre. Leider.“ Gerd Ludolf benennt den Parkplatz von ZF, allerdings ist der Privatgelände, mithin die Kommune oder der Landesbetrieb Straßenwesen gar nicht dafür zuständig.

Lehnin hat zwei Kandidaten

Und auch aus dem Umland erreichen uns Schadensmeldungen: „Lehnin hat innerorts gleich zwei Anwärter aufzuweisen, die zwar (noch) nicht den Titel ,schlimmste Holperpiste’ verdienen mögen, sehr wohl aber als schlimm gelten dürfen und verlässlich in jedem Winter immer wieder neu aufbrechen.

Das betrifft Kaltenhausen aus/in Richtung BRB, wo sich den schon im vergangenen Jahr nicht reparierten Schäden inzwischen noch etliche weitere Frostaufbrüche hinzugesellt haben. Zudem betrifft es leider auch wieder mal die Damsdorfer Chaussee, wo neben den zuletzt erst im Juli letzten Jahres notdürftig reparierten Schadstellen auch noch diverse weitere Frostaufbrüche entstanden sind und zusehends grösser werden“, schreibt Michael Arndt.

Uraltes Kleinpflaster

Es handele sich in beiden Fällen um uralte Kleinpflasterstrassen, die vor mehr als 20 Jahren lediglich mit einer dünnen Asphaltdecke überzogen wurden, in welcher sich regelmäßig die genannten Schadstellen bilden.

Tempo 30 hilft nur bedingt

In der unteren Hälfte der Damsdorfer Chaussee gab es zuletzt vor 30 Jahren eine Grundsanierung, deren Belastungs- und Haltbarkeitsgrenze unübersehbar längst überschritten sei. „Es zeigen sich etliche Quer- und Längsrisse und sonstige Schäden, ebenfalls im letzten Juli nur teilweise und notdürftig geflickt. All das belastet die Anwohner, weil neben lauten Überfahrgeräuschen jeder der zahlreich durchfahrenden Lkw die dicht an der Straße stehenden Häuser beben lässt. Die deshalb gemeinschaftlich erkämpften 30km/h bringen nur etwas Linderung, da sie leider allzu oft völlig ignoriert werden.“

Von André Wirsing