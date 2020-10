Brandenburg/H

Nach dem Bruch der Trinkwasserhauptleitung von Mahlenzien zum Hochbehälter in der Nacht zum vergangenen Mittwoch gehen die Reparaturarbeiten über dieses Wochenende hinaus am Montag weiter. Das teilt Uwe Müller mit, Geschäftsführer des städtischen Wasserversorgers Brawag.

Die Unglücksstelle liegt ungünstig, nämlich direkt neben dem Plane-Ufer etwa 150 Meter östlich des Buhnenhauses. Das geborstene Rohr liegt in drei Metern Tiefe. Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks haben der Brawag geholfen, an die Stelle herankommen.

Anzeige

Das THW hat seine Arbeit nach Auskunft von Geschäftsführer Uwe Müller am Sonnabend beendet. Anschließend standen die Palisadenwand in der Plane und eine Sackwand an der Böschung.

Loch ausgehoben

Am Sonntagmorgen um 7 Uhr haben die Tiefbauer der Brandenburger Firma ITG mit der Reparatur begonnen. Sie haben das Loch ausgehoben um den Verbaukasten im Erdreich bis auf die Leitung abgesenkt.

Die Reparatur ist nach Brawag-Angaben schwierig, weil große Wassermassen permanent aus dem Rohr fließen und dabei das Zuströmen von Fremdwasser unbedingt vermieden werden muss.

Die schadhafte Stelle wurde erfolgreich freigelegt. Der Riss befindet sich ungünstigerweise an einem Y-Stück, also dort, wo das Rohr sich verzweigt. Am Montag muss der Verbaukasten umgesetzt werden. Die Fachleute werden an diesem Montag versuchen, den Riss zu schweißen.

Von jl