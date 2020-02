Schauspielerin zwischen Dorfleben und Segelschule

Netzen

In einem früheren Schweinestall in Netzen lebt die Schauspielerin Karen Schneeweiß-Voigt. Zusammen mit ihrem Mann Matthias Voigt hat sie den alten Backsteinbau, der zuletzt eine Polsterei beherbergte, vor sechs Jahren gekauft und ausgebaut.

Bekannt geworden in der Region ist Karen Schneeweiß-Voigt als Protagonistin des Eventtheaters. Zudem ist sie Mitglied des relativ neuen Theater-Ensembles Weites Feld, dessen Heimat Netzen ist. Die Schauspiel-Truppe ist seit dem Jahreswechsel mit dem Wendestück „Als ich fortging“ auf Tour. Matthias Voigt betreibt in Wustrow an der Ostsee und in Potsdam eine Segelschule. Wie erlebt die gebürtige Ost-Berlinerin, die vor Netzen in Potsdam gelebt hat, das Dorfleben und ländliche Kloster Lehnin?

Bau-Abenteuer in Netzen

Angefangen hat es mit einem Bau-Abenteuer: „Es lag nichts an, kein Wasser, kein Abwasser. Wir mussten alles von Grund auf neu machen.“ Es ging, weil das Paar viel selbst baute.

Matthias Voigt und Karen Schneeweiß-Voigt auf dem Darß an der Ostsee. Dort betreibt der Diplom-Ingenieur für Logistik und Hafen ebenso wie in Potsdam eine Segelschule. Quelle: privat

„Wir haben etwas gesucht, wo wir Platz haben“, sagt Karen Schneeweiß-Voigt. Tatsächlich stehen im Hof auf Trailern diverse Segeljollen und Motorboote zur Überwinterung.

Im Garten zeigt eine Rutsche, hier leben Kinder. Es sind vier an der Zahl, die Matthias Voigt aus zwei früheren Beziehungen mit in die Ehe brachte. Zwei von ihnen sind schon erwachsen.

Kirschbäume im Garten

„Wir haben hier alles gefunden, was wir brauchen“, sagt Karen Schneeweiß-Voigt. Im Garten wachsen Kirschbäume. „Vom Gefühl hat es uns gleich hier gefallen“.

Die Schauspielerin Karen Schneeweiß-Voigt wohnt in Netzen und Segelboote sind ihre zweite Leidenschaft. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Remise hat eine Grundfläche von 320 Quadratmetern. „Viel Platz haben wir in Netzen“, sagt die Berliner Schauspielerin Friederike Ziegler, die Mitglied des Ensembles Weites Feld ist. Karen Schneeweiß-Voigt nickt dazu: „Wir können unsere Requisiten und das Bühnenbild hier lagern und haben hier auch schon geprobt.“ Unter dem Dach ein Kino, ein Theater zu schaffen, „irgendwas, das wäre schön, aber es ist noch Illusion“.

Letztes DDR-Reifezeugnis

Abitur hat Karen Schneeweiß-Voigt 1990 gemacht. „Ich habe das letzte DDR-Reifezeugnis.“ Theater begann sie als Zwölfjährige schon zu spielen. In Nottingham hat sie zwei Jahre lang eine Theater-Ausbildung gemacht. Danach studierte sie in Berlin Englisch und Theaterwissenschaften.

Zu einer Probeneröffnungs-Sommerparty lud das event-theater am Montagabend ins Schloss Plaue ein, um seine Kreuzfahrer für das neue Stück "KreuzMITFontane" vorzustellen. Hank Teufer (li.) weihte die Gäste zuvor in das Leben Fontanes ein und stellte danach die Mitwirkenden vor, die private Momente aus ihrem Künstlerleben preisgaben. So auch Karen Schneeweiß-Voigt (re.). Quelle: Rüdiger Böhme

Sie arbeitet auch als Dramaturgin und macht Öffentlichkeitsarbeit, war Teil des Peoetenpacks in Potsdam. In Eventtheater spielt sie an der Seite von Hank Teufer etwa Frau Fontane und macht Online-Öffentlichkeitsarbeit.

Der Bedarf nach Kunst und Schauspiel auf dem Land, sagt sie, „ist da und groß. Das hat uns gefreut“. Die zart, fast ätherisch wirkende Frau genießt ihr Schauspielerleben: „Es ist eine tolle Arbeit, weil man immer wieder neue Seiten an sich entdeckt und ausleben kann.“ Auf der Bühne kann sie laut sein, Bodenhaftung mimen.

Karen Schneeweiß-Voigt, Friederike Ziegler und Axel Körting vom Theater Weites Feld spielen in ihrem Stück "Als ich fortging" den letzten Abend im alten Fontanehaus, ausgerechnet am 30. Jahrestag des Mauerfalls, wo der Gasthof geschlossen werden soll. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Krieg aus Frauensicht

Im Februar nun erarbeitet das Ensemble Weites Feld einen neuen Stoff. Zudem möchte Karen Schneeweiß-Voigt ihr eigenes Projekt voranbringen: Im Mai vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Mit den Aufzeichnungen ihrer beiden Großmütter will sie den Blick der Frauen auf den Krieg in den Fokus nehmen. Eine der Großmütter musste mit ihren drei Kindern aus Berlin fliehen, die andere schrieb Briefe an ihren Sohn, der in Kriegsgefangenschaft geraten war. Nicht alle Briefe schickte sie ab, so blieben sie erhalten. „Sie war sehr fromm, sodass ihre Briefe wie Gebete sind. Es sind anrührende Zeitdokumente, auch über den schweren Angriff auf Potsdam am 13. April 1945.“ Im Mai gestaltet sie mit diesem Stoff zusammen mit Katharina Burges einen Abend in Brandenburg.

Wie nun empfindet die Künstlerin das Dorfleben? „Ich liebe das Land Brandenburg sehr und auch Netzen. Es ist so ehrlich und ungeschminkt, nicht übertüncht und zugebaut.“ Durch die Segelschule auf dem Darß an der Ostsee ist das Paar viel unterwegs: „Wir haben hier noch nicht so viele Kontakte.“

Nun kennt sie die Landfrauen

Durch ihre Wende-Theaterprojekt jedoch knüpfte die 48-Jährige Bekanntschaft zu den Landfrauen: „Jetzt erkenne ich auch mal jemanden auf der Straße. Unsere Kontakte und Freundschaften sind eher woanders, aber Netzen ist für uns wie eine Oase, ein Ruhepol.“

Den Wechsel der Jahreszeiten spüre sie auf dem Land viel stärker. „Ich fühle mich hier in Netzen angekommen, aber es hat eine Weile gedauert. Wir haben uns hier ein Heim geschaffen. Und können mit der Natur leben.“

Mit „Als ich fortging“ ist Karen Schneeweiß-Voigt am 15. Februar im Tik-Theater im Kino in Berlin und am 17. März im Café Niewar um 18.30 Uhr in Lehnin. Am 19. April ist sie bei der Lesung „MITFontane ins Gebirge“ auf Schloss Plaue.

Von Marion von Imhoff