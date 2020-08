Brandenburg/H

Gesundes Essen gehört für Maik Faupel zum Leben. Der Brandenburger ist Hobbykoch aus Leidenschaft, setzt auf vegane Küche und tritt das erste Mal in der TV-Show „Die Küchenschlacht“ auf.

Klassiker aus Kuba

„Ich bin ein absoluter Genussmensch und liebe gutes Essen. Wenn ich zeigen kann, wie vielfältig gesunde Ernährung sein kann, mache ich das“, sagt der 41-Jährige.

Er präsentiert der Jury das kubanische Nationalgericht Ropa Vieja, was übersetzt soviel wie Alte Kleidung heißt. Der Eintopf besteht traditionell vor allem aus geschmortem Rindfleisch und heißt so, weil die Bestandteile laut Beobachtern wie Fetzen alter Kleidung aussehen.

So sieht der kubanische Rindfleischeintopf Ropa Vieja aus. Quelle: Reisehappen

Brandenburger kocht ohne Fleisch

Zutaten für den Ropa Vieja sind Tomaten, Paprika, Oliven und Zwiebeln. Maik Faupel interpretiert den Klassiker neu und bricht mit Traditionen. Denn er verzichtet auf Fleisch und kocht stattdessen mit Jackfrucht. Die Pflanzenart ist ein Maulbeergewächs und bei Vegetariern eine beliebte Alternative zum Fleisch.

Doch warum begeistert sich Maik Faupel für die karibische Küche? Der Brandenburger wandert im Jahr 1989 mit seiner Mutter und dem Stiefvater nach Kuba aus und lebt dort für drei Jahre in der Stadt Trinidad.

Oma als Inspiration

Im Alter von zehn Jahren sitzt er im Schaukelstuhl und beobachtet seine Oma Georgina beim Kochen. Sie inspiriert den Havelstädter bis heute, denn Maik Faupel bewahrt sich eine typische Angewohnheit seiner Großmutter.

Denn sie kostet ihr Essen nicht vom Löffel, sondern lässt einen Klecks auf die Hand tropfen und testet dann die Speise. „Dieses Ritual mache ich heute noch bei meiner Tochter, wenn ich koche. Als leidenschaftlicher Papa muss man ja ein bisschen liefern. Ich finde es immer noch spektakulär, wie die karibischen Gerichte schmecken und riechen“, sagt der 41-Jährige.

Glück auf dem Görden

Maik Faupel ist Brandenburger aus Leidenschaft. Er arbeitet zwar als Versicherungskaufmann in Potsdam, lebt aber auf dem Görden und betont, wie zufrieden er ist. „Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, hat sich Brandenburg unfassbar schön entwickelt. Für kein Geld der Welt würde ich hier wegziehen, denn hier bin ich glücklich“, sagt Faupel.

Hobbykoch Maik Faupel tritt bei der TV-Show „Die Küchenschlacht“ an. Quelle: André Großmann

Alternativen für Fleisch

Dann sagt der Havelstädter, warum er sich für die vegane Ernährung entschieden hat. „Ich will niemanden belehren und ihm vorschreiben, was er isst. Es ist nicht einfach, mich im Leben zu begeistern.

Ich habe früher auch viel Fleisch beim Grillen gegessen, habe mir dann aber gesagt, dass ich Alternativen wie Soja, Seitan und Weizen probiere. Das was ich heute esse, ist deutlich leckerer und ich tue das für meine Gesundheit“, kommentiert der Brandenburger.

Als Versicherungskaufmann prägt ihn, dass er „viel mit Diagnosen und Erkrankungen zu tun hat“. Der 41-Jährige beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen der Ernährung und Gesundheit und stellt fest, dass übermäßiger Fleischkonsum ein „häufiger Grund für Erkrankungen ist“. Er hält sich fit und trainiert fünfmal in der Woche seine Fitness.

Tipp für veganen Salat

Doch welches Gericht empfiehlt er Brandenburgern, die eine gesunde Mahlzeit suchen? Maik Faupel entscheidet sich für einen veganen Sommersalat. Dafür verwendet er Rucola, Mango, Avocado, Sesamkerne, Tomaten und Paprika. „Hinzu kommt noch ein schönes Dressing. Das erfrischt, ist super gesund und lecker. Die Zubereitung dauert nicht lange, alles ist entspannt in 15 Minuten fertig“, sagt der Brandenburger.

2017 bei „Ninja Warrior Germany “

Dann spricht er darüber, wie die TV-Sender auf ihn aufmerksam geworden sind. 2017 hat er an der RTL-Show „Ninja Warrior Germany“ teilgenommen und kommt bis ins Achtelfinale.

Deswegen ist er bei mehreren Agenturen gelistet und erhält Vorschläge für die Teilnahme an neuen Shows. Kulinarisch wünscht sich Maik Faupel weniger Vorurteile und mehr Experimentierfreude. Er schätzt schwarze Bohnen mit Reis, Maistaschen und ist gespannt, wie seine Ropa Vieja ankommt.

„Viele Freunde in Kuba lieben Fleisch. Sie haben gesagt: Maik, überlege dir das gut, ob du das Gericht auf diese Weise zubereitest. Doch wir haben es privat vorgekocht und es ist lecker, hat super Inhaltsstoffe und ich freue mich einfach drauf“, sagt der 41-Jährige.

Auftritt bei Fernsehkoch Steffen Henssler

Am 30. September ist er außerdem Gast in der Fernseherie „ Hensslers Countdown-Kochen am Limit“. Maik Faupel lernt den Fernsehkoch Steffen Henssler kennen, als er gerade in Hamburg arbeitet. „Wir haben uns beide über Kampfsport unterhalten und sind gern Väter, deshalb hatten wir sofort Gesprächsthemen“, sagt der 41-Jährige.

Welches Gericht er dort zubereitet, verrät Maik Faupel noch nicht. Weitere Shows und Projekte schließt er aber nicht aus. „Ich möchte das Kochen auf ein etwas professionelleres Niveau heben, denn es macht mir einfach Spaß. Ich mag es, wenn Menschen mein Essen probieren und sie sich anschließend freuen, weil es ihnen schmeckt“, sagt Maik Faupel.

Info: Maik Faupel kocht Montag, den 17. August ab 14.15 Uhr in der Show „Die Küchenschlacht“ im ZDF. Sein Auftritt bei „ Hensslers Countdown -Kochen am Limit“ geht am 30. September um 17 Uhr auf Sendung.

Von André Großmann