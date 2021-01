Brandenburg/H

Alles begann im Jahr 2006 mit einer Gruppe von Fünf- und Sechsjährigen. König „Zickzack“ war damals die Hauptfigur des Fingerspiels, welches Karin Brodöhl täglich mit ihrer Kindergartengruppe spielte.

Wie der König zu Freunden kam

So beginnt jeder der Geschichten von Karin Brodöhl. Quelle: Heike Schulze

Die Geschichte begann so: Der „König Zickzack“ lebte mit seinen Töchtern zusammen in einem Schloss. Für sie wollte er nur das Beste und so sollten sie schließlich heiraten. Als alle Prinzessinnen aus dem Haus waren, fühlte sich der König jedoch sehr alleine. „Die Kindergartenkinder wollten natürlich wissen, wie es denn mit dem König und seinem Leben weitergeht“, erinnert sich die Autorin. Zusammen mit den Kindern wurden immer mehr Geschichten über den König und seine vielen Freunde erfunden. So gab es den „König Niesbart“, den besten Freund von „König Zickzack“, und viele weitere Könige und Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen. Auch die Erlebnisse, Erfahrungen und Probleme der Kinder fanden in den Abenteuern des Königs ihren Platz.

Kinder und Eltern als Ansporn

Allein durch dieses Fingerspiel und die Neugierde der Kinder und deren Eltern, die daheim gespannt auf neue Geschichten warteten, kam die heute 62-Jährige Karin Brodöhl im Jahr 2006 zum Schreiben von Kinderbüchern. Jeden Tag nahm sie die Geschichten Ihrer „kleinen Helfer“ auf einem Diktiergerät auf, tippte sie ab und brachte sie in Form. Mittlerweile sind drei voneinander unabhängige Geschichten des „Königs Zickzack“ erschienen, deren Handlungen in verschiedenen Jahreszeiten spielen.

Wie man Probleme lachend löst

Karin Brodöhl wäre nicht Pädagogin, würde sie nicht Ziele verfolgen. Kinderbücher regen die Kreativität und die Fantasie der Kleinen an. Zudem können die Kinder mit Hilfe der Figuren lernen, wie man Probleme löst. Sie dürfen sein wie „Königs Zickzack“ – fröhlich und positiv, am Ende gibt es für jedes Problem eine Lösung. Die Abenteuer starten spannend, Probleme und Streitereien werden gelöst, und die Geschichte endet sorglos.

Der Sinn der Gutenachtgeschichte

Nicht nur soziale Kompetenzen werden durch Bücher gelehrt. Mit dem Lesen ist auch das Zuhören verbunden, welches Konzentration, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Denken fördert. Deshalb findet Karin Brodöhl die Gutenachtgeschichte vor dem Schlafengehen sehr wichtig für Kinder.

Fehler kann man korrigieren

Auch die Illustrationen macht die Autorin selbst. Quelle: Heike Schulze

Von ihren Lesern wünscht Sie sich nur, dass die versteckte Pädagogik die Kinder erreicht. Wie auch in ihrer Kurzgeschichte „Wir basteln für Weihnachten“: Dort treffen sich die Prinzen und Prinzessinnen zum Weihnachtsbasteln von Sternen, um die Fenster im Schloss zu schmücken. Leider schneidet Prinz Florian seine Sterne in der Hektik unsauber aus, so dass ihnen am Ende die Zacken fehlen. Prinzessin Florentine weist ihn auf dieses Problem hin und dieser gibt sich viel mehr Mühe. Nun haben die Sterne keine Schmerzen mehr, sagt Florentine. Sie sind glücklich und können hell und klar strahlen. Es ist also völlig normal Fehler zu machen, Hauptsache man gesteht sie ein und korrigiert sie dann.

Kurze Geschichten sind am besten

Für die Schriftstellerin, welche bereits seit 23 Jahren in der Kita „Weinbergspatzen“ tätig ist, enthalten gute Bücher für Kinder kurze Geschichten mit überschaubaren Inhalten. So haben die Kleinen die Möglichkeit, sich mit den Problemen der Figuren zu identifizieren. Auch müssen Kinderbücher einfach und verständlich geschrieben sein, in den eigenen Worten der Kinder.

Hilfe von der Tochter

Anders als bei Bestseller-Autoren, liest Karin Brodöhl bei ihren eigenen Büchern selbst Korrektur. Die Schriftstellerin ist ihrer Tochter dankbar für die Hilfe beim Zusammenstellen der Geschichten. Neun Monate dauerte der Prozess vom Schreiben bis zum Veröffentlichen ihres ersten Buches. Das Cover der Bücher gestaltete der Engelsdorfer Verlag, alle Texte und Illustrationen stammen von Karin Brodöhl selbst. Veröffentlicht sind die Kinderbücher unter ihrem Mädchennamen Mühlig.

Weniger Vorlese-Runden

In ihren „intensiven Jahren“ gab die Schriftstellerin Vorlesungen in Schulen und brachte den kleinen Schützlingen Kekse zu gemütlichen Vorlese-Runden mit. Auch heute noch sind die Kinder in der „Kita Weinbergspatzen“ begeistert von den Abenteuern des „Königs Zickzack“. „Zwar bin ich als Leiterin nicht mehr ganz so oft bei den Kindern, aber manchmal lese oder erzähle ich ihnen etwas aus den Büchern“.

Lachen vor dem Laptop

Karin Brodöhl selbst liebt es Bücher mit alltäglichen Situationen zu lesen, solche die sie zum Schmunzeln bringen, die spannend sind, einfache, bunt gemischte, verschiedene Handlungen. Trotzdem hat die 62-Jährige kein Lieblingsbuch, und auch Ihre eigenen Bücher faszinieren Sie alle auf ihre eigene Art und Weise. Auf die Frage, was Ihr beim Schreiben am besten gefällt, kommt die Antwort: „Oft saß ich vor dem Laptop und habe gelacht.“

Viertes Buch ist geplant

Das Schreiben von Büchern bleibt nur ein Hobby. In ein paar Jahren will sie vielleicht ein viertes Buch als Sammelwerk ihrer drei vorherigen Bücher mit einem neuen Verlag publizieren. „Genug Stoff aus all meinen Berufsjahren habe ich ja“, sagt die Autorin. Über Schreibblockaden macht sie sich deshalb keine Sorgen.

Da der Vertrag mit dem Engelsdorfer Verlag vor ein paar Jahren auslief, wurden die Bücher aus dem Verkauf genommen. Wer nun aber Lust hat, „König Zickzack“ und seine Freunde genauer kennenzulernen, kann sich gerne bei Karin Brodöhl melden.

Von Amira Moustapha