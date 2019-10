Karneval: Das sind die Pläne des BKC und KCH für die neue Saison

Brandenburg/H

Im Krümelmonster-Kostüm freut sich Hannes Pichelbauer auf die fünfte Jahreszeit. Karneval ist für den 20-Jährigen Leidenschaft und eine eigene Welt. Mit mehr als 50 Narren singt und lacht er in der Ehrenamts-Tram der Verkehrsbetriebe. Hier will der 20-jährige DJ Tim Blankenhorn die „Stimmung zum Kochen bringen“, der Brandenburger spielt Songs wie „ Viva Colonia“, Cordula Grün“ und „Atemlos.“

Mitglieder des Brandenburger Karnevals Club (BKC) und des Karnevals-Club Havelnarren ( KCH) feiern zusammen, fahren vom Betriebshof in Hohenstücken in Richtung Steintorturm. Nach dem Ausstieg laufen sie durch die Steinstraße und wollen ihre Partylaune in die Welt verbreiten.

„Mich hat der Karneval infiziert. Der Rhythmus der Musik geht ins Blut. Und ohne Tänze und Gesang ist das Leben ja auch langweilig“, sagt Angela Schmidt. Sie ist Vizepräsidentin beim Brandenburger Karnevals Club (BKC) und ihre Worte wirken.

„Lass mich heute Nacht, lass mich heute Nacht, lass mich heute Nacht dein Knutschbär sein, denn in dieser Nacht, denn in dieser Nacht ist ein kleiner Bär nicht gern allein“, singt Ehrenmitglied Toralf Engelbrecht Sekunden später.

56. Saison des BKC

Der BKC geht in seine 56. Saison, in diesem Jahr lautet das Motto „Wir bauen Hoch und Tief, beim BKC da geht nichts schief.“ Traditionell startet der Verein am 9. November mit dem Prinzenball in die närrische Zeit.

Beim KCH „liegt was in der Luft“

Der Karnevals-Club Havelnarren ( KCH) feiert seine 51. Saison, die Mitglieder zelebrieren das Motto „50+1! Da liegt was in der Luft!“ und feiern ihren Prinzenball im Paulikloster. Während der BKC um die 273 Mitglieder hat, sind es beim KCH um die 200. „Doch wir sind schon immer Freunde“, betont KCH-Präsident Hans-Günter Koch.

Saisoneröffnung am 11. November

Die Saisoneröffnung bejubeln beide Vereine dann am 11. November. Ihr gemeinsamer Straßenumzug startet gegen 10 Uhr am Vereinshaus des BKC am Wiesenweg 23 und führt die Jecken über die Wredow- und Bauhofstraße bis hin zum Steintorturm.

Dort angekommen entrichten die Narren ihren Brückenzoll an eine soziale Einrichtung. Anschließend ziehen die Jecken weiter über die Steinstraße in Richtung Paulikloster. Hier werden um 11.11 Uhr die Prinzenpaare verkündet.

Erste Prunksitzung jeweils am 8. Februar

Seine erste Prunksitzung feiert der BKC am 8. Februar 2020 ab 19.31 Uhr im Brandenburger Theater. Die Karnevalisten des KCH legen am gleichen Tag los, ebenfalls ab 19.31 Uhr, dafür aber im Stahlpalast.

Bis zum Start der fünften Jahreszeit sind es noch drei Wochen, doch schon jetzt tanzen die Jecken die „Annemarie-Polka“ auf dem Neustädtischen Markt. Elke Dammann greift die Hand von Hannes Pichelbauer, die KCH-Mitglieder drehen sich mehrfach und feiern den Klassiker.

„ Karneval macht einfach Spaß. Sich mitten in der Woche zu verkleiden, hilft auch gedanklich abzuschalten. Hier kann man verrückt sein, ohne schief angeguckt zu werden“, sagt der 20-Jährige.

Der Brandenburger im Krümelmonster-Kostüm hat weitere Pläne für die Party, die Kekse aus der Ehrenamts-Tram reichen ihm nicht, später will er Bier und Pizza genießen und ins Altstadt Pub gehen.

Von André Großmann