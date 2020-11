Karneval: Rathaussturm wird per Zoom übertragen

Brandenburg/H

Wer geglaubt hatte, die Narren der Havelstadt würden sich grundsätzlich davon abhalten lassen, in der Stadt am 11.11. um 11.11 Uhr die Macht inclusive der Stadtschlüssel und der Haushaltskasse zu übernehmen, kann kein Narr gewesen sein.

Wie die MAZ erfuhr, machen die Karnevalvereine BKC und KCH in diesem Jahr gemeinsame Sache und planen eine „geheime Kommandoangelegenheit.“ Motto: Rathaussturm-light!

Anzeige

Hier würde das Virus leichte Beute machen: Also heißt es 2020: Zum 11.11. muss der Überfall in aller Stille am Rathaus über die Bühne gehen. Quelle: Jast

Nicht nur weil die BKC-Pulversäcke und ihr Hauptmann militärisch mit allen Wassern gewaschen sind, sondern auch, weil das KCH-Männerballett martialischer auftreten kann als die GSG-9, haben beide Vereine beschlossen, ihre besten Einzelkämpfer am Mittwoch in das Rathaus zu entsenden, um zu stehlen, was ihnen (wie sie meinen) zusteht.

Also Stadtschlüssel und Kasse. Bei einem Telefonat, bei dem die MAZ KCH-Präsident Hans-Günter Koch belauschte, erfuhren wir, dass sein Team mit nicht einmal einer Hand voll Getreuer das Rathaus einnehmen werde. Eine abgefangene Mail vom BKC-Senatskanzler Nico Vogel bestätigt den Geheim-Plan.

Von hunderten Schaulustigen am Straßenrand begrüßt zogen am 11.11. die Brandenburger Karnevalisten von BKC und KCH vom Wiesenweg, über Bauhof- und Steinstraße, zum Paulikloster, um dort vom Oberbürgermeister die Stadtschlüssel und somit die Herrschaft über Alt- und Neustadt zu übernehmen. Das wird 2021 wieder p. Quelle: Rüdiger Böhme

Man könne, so Vogel, angesichts der gefährlichen Virus-Übermacht des Corona-Feindes einen großangelegten Rathaussturm nicht riskieren. Die Verluste wären vermutlich zu hoch. Allein: Im kleinen Team werde der Überraschungscoup gelingen und Oberbürgermeister Steffen Scheller könne auf Abstand gehalten werden.

Bei dieser neuartigen Form des karnevalistischen Überfalls setzen BKC und KCH wie schon die Amerikaner im Irak-Krieg auf „eingebettete Berichterstatter“. Wie die MAZ aus karnevalistischen Geheimdienstkreisen erfuhr, soll der Rathaus-Überfall sogar per Zoom in geheime Karnevals-Chatgruppen übertragen werden.

Die Narren werden 2020 im Hintergrund per Zoom dabei sein. Quelle: Rüdiger Böhme

Allerdings werde man sich dafür nicht wie einst Obama und seine Minister beim Ausschalten von Bin Laden in den Lagezentren oder Narrenhäusern treffen sondern setze auch in diesem Fall auf Dezentralität. Mehr als zwei Karnevalisten, egal aus welchem Klub, sollen nicht zusammen gesehen werden – oder sehen.

So schnell wie der Überfall auf das Rathaus am Mittwoch beginnt, so schnell wird er auch wieder vorbei sein. Wie ein Phantom – oder ein Tarnkappen-Narr – werden die kleinen Seal-Teams einrücken, stehlen und abrücken. Das wird so schnell gehen, dass der OB es kaum merkt und das Virus gar nicht, steht im Einsatzbefehl der KCH- und BKC-Einsatzkräfte.

Von Benno Rougk