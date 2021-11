Brandenburg/H

Die Lust auf Party ist wieder da, doch dieses Mal ist am 11.11. alles anders. Die Brandenburger Karnevalisten haben Angst vor einem frühzeitigen Saison-Aus. „Jeder sollte alle Events mitnehmen, die jetzt noch stattfinden, vielleicht werden es nicht mehr viele sein“, sagt Mario Heitz.

Saisonverlauf unklar

Der Präsident vom Brandenburger Karnevals-Club (BKC) steht mit seiner Meinung nicht allein da, KCH-Präsident Hans-Günter Koch von den Havelnarren sieht es ähnlich. „Ich hoffe, dass wir nicht wie im Vorjahr wieder alles absagen müssen. Noch weiß keiner, wie sich die Corona-Lage entwickelt. Wir warten ab und hoffen das Beste“, sagt er der MAZ.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neue Regeln

Beim Umzug am 11.11. wollen die Karnevalisten ihre Sorgen für ein paar Stunden vergessen. Damit das Event stattfinden darf, gelten zum ersten Mal besondere Regeln. Auf dem Wagen sind nur Geimpfte und Genesene erlaubt, Schaulustige dürfen aber auch mit einem Testnachweis, also dank der 3G-Regel mitlaufen.

Karnevalisten dürfen keine Bratwurst und keinen Glühwein mehr vom Wagen überreichen. Süßigkeiten dürfen sie zwar werfen, aber nicht per Hand übergeben. Doch wieso freuen sich die Narren trotzdem auf den Umzug?

Zoll auf der Jahrtausendbrücke

„Nach einem Jahr Pause muss man zeigen, dass man noch da ist. Die Stimmung ist immer noch volle Kanone. Wir wollen die Leute aus dem Alltag abholen und Freude reinbringen. Schlimme Nachrichten und einen grauen Alltag hatten wir lange genug. Das ist das beste Event, um den Brandenburgern die Partystimmung zurückzubringen“, sagtTim Blankenhorn vom BKC.

Trotz des Regel-Wirwarrs sind hunderte Vereinsmitglieder beim Festumzug dabei. Sie starten zunächst in der Wredowstraße, laufen über die Bauhofstraße in die Steinstraße zum Neustädtischen Markt und dann in Richtung der Jahrtausendbrücke.

Hier müssen die Narren den Brückenzoll an den Landesausschuss für Innere Mission (Lafim) zahlen, damit sie das Bauwerk überqueren dürfen. Anschließend gehen die Mitglieder beider Vereine in die Ritterstraße über den Nicolaiplatz zurück zum Narrenhaus des BKC am Wiesenweg.

Auf dem Gelände der Marina Niederhavel nehmen die Narren dann dem Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) symbolisch bis Ende Februar die Stadtschlüssel ab.

Neues Prinzenpaar

Cindy König und ihr Mann Mike sind das neue Prinzenpaar beim KCH. Quelle: René Rohr

Zum ersten Mal fällt die Prinzenproklamation des KCH im Paulikloster aus. Dafür stellt sich das neue Prinzenpaar beim Umzug der Öffentlichkeit. Für Cindy König und ihren Mann Mike König-Lehmann ist der Karneval ihr Mittelpunkt im Leben. Sie regieren unter den Namen Lieblichkeit, Cindy die Erste und seine Tollität, Maik L., der 53.

Während die selbsternannte Hoheit bei der Telekom arbeitet, ist ihr Gatte Angestellter bei der ZF Getriebe Brandenburg GmbH. Beide haben zusammen zwei Kinder. Während sie näht, häkelt und strickt, liest er gern.

Hoffnung beim KCH

Beim BKC regieren Britt Lange und André Eckhardt. Es ist eine Personalie, die für Diskussionen sorgte, weil beide kurzfristig vom KCH zum BKC wechselten. Kinderprinzessin Jasmina vom BKC musste vor dem 11.11. wegen eines Corona-Falls im Bekanntenkreis in Quarantäne.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach befürchtet, dass Karnevalsfeiern ein Superspreader-Event sein könnten. KCH-Präsident Hans-Günter Koch hat für diese Äußerungen kein Verständnis. „Ich gebe ihm lieber keinen Tipp, das sorgt sonst nur für Diskussionen. Wir freuen uns auf den Umzug“ sagt er.

Der Präsident des KCH hat wieder mehr Hoffnung für die Saison. „Wir haben die Zusage für die Halle im Stahlpalast und werden dort zwei Veranstaltungen durchführen, wenn es die Corona-Lage zulässt“, sagt er der MAZ. Die Brandenburger können also auf den „Kerleval“ am 19. Februar und ein weiteres Event am 26. Februar hoffen.

Von André Großmann