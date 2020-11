Brandenburg/H

Am 11.11. wird es eigentlich jedes Jahr auch in der Innenstadt von Brandenburg an der Havel laut und bunt. Nicht so in diesem. Aufgrund der Coronapandemie mussten die Närrinnen und Narren aus Alt- und Neustadt am Mittwoch auf ihren Umzug und die lautstarke Übergabe von Stadtschlüssel und Stadtkasse durch den Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) an die Vereine verzichten.

Zur Galerie Der Karneval hat begonnen und die Narren haben die Macht in Brandenburg an der Havel übernommen – zumindest virtuell. Mit Maske und Sicherheitsabstand besuchten einige Karnevalisten das Rathaus, die MAZ durfte zusehen.

Doch die Karnevalisten hatten sich dennoch etwas ausgedacht. So überfiel der Vorstand vom Brandenburger Karnevalsclub (BKC) gemeinsam mit dem Prinzenpaar der vergangenen Saison ganz leise das Rathaus und holte sich den Stadtschlüssel direkt im Büro ab.

Anzeige

Etwas schneller noch war der Karnevalsclub Havelnarren ( KCH). Hier schlich sich die fünfjährige Eva von den KCH-Fünkchen am Vorabend des 11.11. mit ihrem Papa heimlich ins Oberbürgermeisterbüro, stibitzte den Stadtschlüssel der Neustadt und band dafür einen Strauß Luftballons an den Chefsessel.

Keine Sitzungen und keine Umzüge

Die Brandenburger Karnevalisten müssen in dieser Saison auf fast alles verzichten. Keine Sitzungen, keine Umzüge, keine Tanzturniere für ihr treues Publikum, aber auch keine vereinsinternen gemeinsamen Aktionen und Treffen sind wegen der Pandemie erlaubt. Doch ein bisschen Tradition wollte man sich bewahren. So marschierten die BKC-Narren mit Abstand und Maske ins OB-Büro und wurden gern begrüßt.

Schwere Saison

„Trotz Corona sind wir da, der BKC wird 57 Jahr“ lautet das Motto in diesem Jahr, wie Angela Schmidt vom Vorstand informierte. Besonders freut sich der Verein, dass das Prinzenpaar und der Schirmherr der vergangenen Saison spontan zugesagt haben, diese schwere 57. Saison mit zutragen. „Wir lassen uns nicht unterkriegen und halten auch an Traditionen fest, wie der Schlüsselübergabe, eben mal mit einem kleinen Rathaussturm“, so die BKC-Vizechefin.

Der Vorstand des BKC und sein Prinzenpaar holten sich am 11.11. den Stadtschlüssel bei Oberbürgermeister Steffen Scheller. Quelle: Rüdiger Böhme

Der BKC werde mit neuen Ideen und Unternehmungen auf sich aufmerksam machen, denn die Brandenburger sollen wissen, der BKC sei da und bereit für eine neue Zeit mit all den vielen Herausforderungen.

Trotz aller Probleme, die Corona in dieser Zeit mit sich bringt, freute sich Steffen Scheller über den Besuch der Karnevalisten. „Ich denke, es gehört dazu, auch wenn wir nicht wie gewohnt feiern können, aber man muss nicht alle Traditionen fallen lassen“, sagte er. Die Übergabe der Stadtschlüssel an die Karnevalisten gehöre im entsprechenden Rahmen und mit der gebotenen Vorsicht dazu.

Dabei ist sich der Oberbürgermeister sicher, das die Zeiten wieder besser werden. Begeistert ist er auch davon, dass das Prinzenpaar und der Schirmherr der vergangenen Saison weiter mit dabei sind. Das sei auch eine Hilfe für den BKC, der sich ja gerade jetzt im Umbruch befinde. Ganz nebenbei ist es das erste Mal, dass ein Prinzenpaar zweimal die Stadtschlüssel übergeben bekommt.

Online haben sich am Mittag des 11.11. rund 50 Havelnarren getroffen, um den erfolgreichen Schlüsselklau zu feiern. Dazu wurde auch eine Leitung zu Steffen Scheller geschaltet, der glücklich war, wenigstens noch den kleinen Rathausschlüssel zu haben.

Nur Luftballons ließ ein KCH-Gardemädchen am Vorabend des 11.11. Oberbürgermeister Steffen Scheller zurück und nahm sich heimlich den Stadtschlüssel mit. Quelle: Rüdiger Böhme

Mit den Luftballons im Rücken stieß er von seinem Büro aus mit den KCH-Karnevalisten darauf an, dass sich die Zukunft hoffentlich bald wieder normalisieren würde. „Auch wir behalten unser Prinzenpaar und den Schirmherren der letzten Saison für dieses Jahr und sind stolz darauf, dass sie uns dafür zugesagt haben“, sagte KCH-Präsident Günther Koch.

Er und seine Mitglieder hoffen auf die nächsten Entscheidungen der Regierung. „Vielleicht können wir wenigstens für unsere Kinder eine kleine Weihnachtsfeier machen. Ansonsten müssen wir hoffen und sehen, was kommt“, so Koch.

Wie beim BKC halten auch beim KCH alle zur Stange. Es wird Zuhause weiter trainiert und Kontakte werden online oder per Telefon gehalten. Fest steht, am Aschermittwoch ist alles wieder vorbei und die Stadtschlüssel werden zurückgegeben. Vielleicht ja dann schon mit mehr „Heveller-Helau“ und „KCH-Dicke da“.

Von Rüdiger Böhme