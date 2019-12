Brandenburg/H

Eine Familie im Raum Brandenburg/Havel lebt seit Sonntag in großer Sorge. Seit Sonntagabend hat sie von Karola B., die in der Brandenburger Altstadt wohnt, nichts mehr gehört. Die Polizei hat nach ihr gesucht, sie aber nicht gefunden. Die Sorge um die sportliche, 59 Jahre alte Frau wächst mit jedem Tag.

Am Sonntag gegen 18 Uhr gibt es den letzten telefonischen Kontakt zu Karola B., berichtet deren Tochter Carolin Müller. Als sie fortan nicht mehr zu erreichen ist, versuchen die Angehörigen zunächst, ihr Verschwinden im privaten Verwandten- und Bekanntenkreis aufzuklären. Doch niemand weiß etwas.

Polizist entdeckt verlassenes Auto im Wald

Am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr entdeckte ein Revierpolizist aus Bad Belzig einen schwarzen VW Polo, der in einem Waldstück bei Wollin abgestellt ist, an der Landstraße zwischen Glienecke und Grüningen etwa in Höhe der Brücke über die Autobahn in Richtung Wollin.

Wie sich nach Angaben der Tochter herausstellt, handelt es sich um das Auto der vermissten Frau. Was alarmierend ist: Der Autoschlüssel steckte im Zündschloss. Persönliche Papiere, ihr Handy und ihr Portemonnaie werden später in der Wohnung der allein lebenden Frau gefunden.

Suche mit Fährtenhund und Hubschrauber

Die Brandenburger Polizei beginnt noch am Dienstagabend mit der Suche nach Karola B., berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz. Ein Fährtenhund versucht, die Spur aufzunehmen. Der Polizeihubschrauber sucht die Gegend mit der Wärmebildkamera ab. Polizeibeamte fahren die Umgebung ab.

Doch die Fahndung, die am folgenden Mittwoch fortgesetzt wird, bleibt leider erfolglos. Auch auf anderem Weg gibt es bislang keinen Hinweis auf die vermisste Frau.

Die Eltern von Karola B., ihre Kinder und die anderen Verwandten wissen nicht, was sie noch tun können. Eine Erklärung für das Verschwinden haben sie nicht.

Tochter gibt Beschreibung

„Wir wollten uns am 2. Advent treffen und auch für Weihnachten hatten wir schon gemeinsam mit meiner Mutter alles geplant“, berichtet Carolin Müller.

Die Familie hofft nun inständig auf einen Hinweis aus der Bevölkerung. Vielleicht kann irgendjemand weiterhelfen. Karola B. hat blonde gesträhnte Haare. Sie ist 1,56 Meter groß und wiegt etwa 54 Kilogramm. Sie ist eine sportliche Frau und bis auf ihren Bluthochdruck gesunde Frau.

Die Familie wünscht sich, dass alle Hinweise an die Brandenburger Polizei gerichtet werden unter der Nummer: 03381/5600.

Von Jürgen Lauterbach