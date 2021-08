Damsdorf

Arne Felix Zühlke versteht die Welt nicht mehr. Der Immobilienentwickler aus Schwielowsee will rund zehn Millionen Euro investieren, um aus ehemaligen Soldatenunterkünften in Damsdorf Wohnungen zu machen. Doch die eigens von der Gemeinde Kloster Lehnin gegründete Entwicklungs-, Verwaltungs- und Grundstücksgesellschaft (EVG) gibt dem Investor einen Korb. „Ich habe ein ersten Grobkonzept mit einem siebenstelligen Kaufpreisangebot eingereicht. Es gab Vorgespräche vor Ort mit Geschäftsführer Peter Schulz und Ortsvorsteher Kevin Bolz. Danach brach die Kommunikation komplett ab. Nicht einmal meine Anfragen wurden beantwortet“, moniert Zühlke, der sich verschaukelt fühlt.

Arne Felix Zühlke kommt in Damsdorf nicht zum Zuge. Quelle: Rüdiger Böhme

Erst als Zühlke ankündigt, Presse und Kommunalaufsicht einschalten zu wollen, reagiert die EVG schriftlich auf seine Offerte – und zwar mit einer Absage. Danach hätten andere Interessenten den Vorzug erhalten. Man werde ihn gern informieren, sollte ein Interessent abspringen, teilte Geschäftsführer Schulz dem Beschwerdeführer mit. Eine Nachfrage der MAZ nach den anderen Interessenten ließ die Entwicklungsgesellschaft unbeantwortet. „Wir bitten um Verständnis, dass eine Weitergabe dieser Daten nicht erfolgen kann und die vorliegenden Konzepte noch einer abschließenden Bewertung der Gremien bedürfen“, heißt es in einer Stellungnahme.

In Rathenow und Kützkow

Mit der Absage hat sich Zühlkes Engagement in Damsdorf so gut wie erledigt. „In Rathenow bin ich mit offenen Armen empfangen worden“, berichtet der Investor. In der City der havelländischen Kreisstadt entwickelt Zühlke zusammen mit einem Geschäftspartner eine ROW-Industriebrache zu einem Wohnstandort. In Kützkow an der Havel bei Pritzerbe entsteht gerade unter seiner Flagge ein Feriendorf mit über 30 Bungalows. Um nur einige Beispiel zu nennen. Was hatte Zühlke in der einstigen Damsdorfer Kaserne konkret vor?

Bundeswehr zog 2002 aus Damsdorf ab

Es ist jetzt fast 20 Jahre her, dass die Bundeswehr ein Nachschubbataillon mit 177 Soldaten aus der Göhlsdorfer Straße abzog. Zurück blieb eine über 100 Hektar große Fläche mit zahlreichen Aufbauten, darunter auch zwei große Unterkunfts- und Verwaltungsgebäude in Sichtweite der ehemaligen Kasernenzufahrt. Eine Soldatenunterkunft hätte Zühlke gern komplett entkernt und in 50 Wohnungen aufgeteilt. Die Rückseite sollte über die gesamte Fassade einen wintergartenähnlichen Vorbau erhalten. Im zweiten Plattenbau parallel zur Durchfahrtsstraße sollten 20 generationsübergreifende Wohnungen integriert werden. Auf der Freifläche hinter den beiden in einem Winkel von 90 Grad zueinander stehenden Blöcken wollte Zühlke zusammen mit einem gemeinnützigen Träger einen Sozialcampus mit Möglichkeiten zur Kinder- und Altenbetreuung entwickeln.

Die Kaserne Damsdorf wurde 2002 von der Bundeswehr aufgegeben und 2015 von der Gemeinde Kloster Lehnin gekauft. Quelle: JACQUELINE STEINER

Daraus wird nun nichts mehr. Jedenfalls nicht mit Zühlke. Die Entwicklungsgesellschaft verteidigt gegenüber der MAZ die Ablehnung des Investorenplans. „Das von Herrn Zühlke eingereichte Konzept bestand lediglich aus einer Seite. Sein Kaufpreisangebot unterschritt zudem den Wert der Mindestverkaufspreise der Flächen in Anlehnung an die gültigen Bodenrichtwerten sowie den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung, obwohl wir diese klar in den geführten Gesprächen mitgeteilt haben. Die aufstehenden Immobilien wurden preislich überhaupt nicht berücksichtigt. Am 26. August 2021 erhielten wir einen Drohanruf mit der Bemerkung des Herrn Zühlke, dass er „ein richtiges Fass öffnen werde“ und Presse sowie Kommunalaufsicht einschalten wird. Aufgrund des lauten, unhöflichen und respektlosen Tonfalls beendeten wir das Gespräch“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von EVG-Geschäftsführer Schulz.

EVG weist Kritik zurück

Auch weist die EVG die Kritik Zühlkes wegen angeblich ausbleibender Kommunikation zurück. „Entgegen der Auffassung des Herrn Zühlke wurde dieser nicht monatelang im Ungewissen gehalten, was jederzeit anhand der Aktenlage nachweisbar ist. Zudem fanden zwei Vor-Ort-Termine statt. Darüber hinaus wurde ihm mehrmals mitgeteilt, dass ein Beschluss der für die EVG zuständigen Gremien erfolgen muss, bevor die Kaufverhandlung finalisiert werden kann“, teilte Geschäftsführer Schulz weiter mit. Rückendeckung bekommt Schulz vom Kloster Lehniner Gemeindevertreter Andreas Bernig, der auch Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der EVG ist. „Das Interesse ist groß. Herr Zühlke ist nicht der einzige Bewerber. Doch sein Angebot und sein Auftritt waren für uns nicht überzeugend genug“, sagte Bernig der MAZ.

Kaserne als Flüchtlingsquartier geplant

Und wie geht es jetzt weiter mit den noch aus NVA-Zeiten stammenden Kasernenblöcken? Auch dazu nimmt die Entwicklungsgesellschaft gegenüber der MAZ Stellung. „Die EVG prüft derzeit alle eingereichten Konzepte zur Nutzung der Flächen und Gebäude hinsichtlich ihres Umfangs und wird die Ergebnisse in den Gremien vor Abschluss eines Kaufvertrages beraten. Eine abschließende Aussage kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden. Die ehemaligen Damsdorfer Soldatenunterkünfte sorgten schon einmal für Schlagzeilen. 2015 wollte der Landkreis Potsdam-Mittelmark dort 600 Flüchtlinge unterbringen. Die Gemeinde Kloster Lehnin kam der umstrittenen Einquartierung zuvor, in dem sie das komplette Militärareal dem Bund abkaufte und seither zu einem Gewerbepark umgestaltet.

