Brandenburg/H

Unbekannte haben sich am Samstag in Brandenburg an der Havel an einem VW Golf zu schaffen gemacht. Eine 36-Jährige hatte den Wagen am Morgen auf einem Parkplatz am Hauptbahnhof abgestellt, teilte die Polizei am Montag mit.

Als die Frau gegen 17:30 Uhr zum Auto zurückkehrte, um nach Hause zu fahren, hörte sie eigenartige Geräusche wahr. Doch erst am Sonntag schaute sie nach: Diebe hatten den Katalysator des Fahrzeuges gestohlen. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen.

Von MAZ