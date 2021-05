Brandenburg/H

Vier Wochen stand der Renault unbewegt auf einem öffentlichen Parkplatz in der Kreyssingstraße in Nord. Genug Zeit für die unbekannten Diebe. Irgendwann zwischen dem 1. April und dem 10. Mai dieses Jahres müssen sie den Katalysator des Autos unbemerkt abmontiert haben. Den Rest des Autos ließen sie stehen. Jetzt ermittelt die Kripo in dem Fall.

Von MAZ