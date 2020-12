Brandenburg/H

Zwei neue Spezialfahrzeuge für den Katastrophenschutz bekommen haben die Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz und Johanniter-Unfallhilfe am Donnerstag.

Transport des Fachpersonals

Das DRK freut sich über einen mehr als 90.000 Euro teuren Mannschaftstransportwagen „Behandlungsplatz 25“. Bei großen Unglücken mit vielen Verletzten ist oft eine individuelle medizinische Versorgung nicht möglich. Deshalb müssen sie begutachtet werden, in welcher Reihenfolge sie versorgt und transportiert werden können. Das sind 25 Menschen pro Stunde.

Umfangreiche Ausstattung

Dazu hat die Sanitäts-Einsatzeinheit Krankentransportwagen, Gerätewagen und Mannschaftstransportwagen. In einen solchen passen sechs Sanitäter, an Bord haben sie Sauerstoffflaschen, Tragen, auf denen am Rückenmark Verletzte fixiert werden können (Spineboard), Schaufel- und Klapptragen, Vakuummatratzen, Tragetücher, Infektionsschutzanzüge sowie Halswirbelsäulenschienen (Stiff neck).

Sieben Spezialfahrzeuge

Insgesamt hat die Flotte für die Sanitäter nun sieben Spezialfahrzeuge. „Die Sanitäts-Einsatzeinheit ist jetzt aktuell bereits in anderen Landkreisen im Land im Einsatz, um Patienten aus Krankenhäusern zu verlegen“, sagt DRK-Sprecherin Nicole Grabow.

Zur Galerie Die Innenausstattung und das technische Equipment sind die Faktoren, welche die Fahrzeuge für die Katastrophenschutz-Retter so teuer machen. Aber die Technik wird gebraucht.

„Die Behandlungsbereitschaft ist die Kernzelle der Medizinischen Task Force mit mehr als 100 Helfern“, sagt DRK-Bereitschaftsleiter Wolfgang Reitsch.

Verpflegung in der Pampa

Die Johanniter-Unfallhilfe hat einen Mannschaftstransportwagen für ihre Schnelleinsatzgruppe Versorgung im Wert von 113.000 Euro bekommen. Der geländegängige und allradgetriebene Mercedes Sprinter befördert das Katastrophenschutz-Team der Johanniter. Dieses ist für das Versorgen mit Speisen und Getränken für Retter und Gerettete zuständig sowie für die seelische Betreuung. Mit dem Fahrzeug können Speisen und Getränke auch an Stellen ausgegeben werden, wo die Feldküche nicht hinkommt.

Hygieneboard im Heck

Damit werden auch bis zu sechs Helfer befördert, im Heck gibt es neben zahllosen Kisten und Laden für Geschirr, Besteck und Verbrauchsmaterial auch ein Hygieneboard, an dem ein Händewaschen möglich ist.

Gerätewagen ist 28 Jahre alt

In Rente geht nun der bislang genutzte Gerätewagen, der 28 Jahre seinen Dienst geleistet hat. Zur Ausrüstung des 24-köpfigen Johanniter-Teams gehört unter anderem eine Feldküche, in der für 250 Menschen bis zu drei Mahlzeiten am Tag gekocht werden können sowie ein Geräte- und ein Mannschaftstransportwagen. Zudem verfügen die Johanniter über Betreuungszelte für das psychologische Unterstützen von Betroffenen und Helfern.

Zwei große Einsätze 2020

Das Versorgungsteam hatte zwei größere Einsätze in diesem Jahr, am 27. Juni bei einem großen Gebäudebrand in Kirchmöser und am 11. Januar beim Brand eines Vereinsgebäudes der Altstädtischen Schützengilde, sagt JUH-Sprecherin Jessica Schulz.

Neubau einer Fahrzeughalle

Die Spezialfahrzeuge der Hilfsorganisationen stehen alle in Hallen der Berufsfeuerwehr in der Fontanestraße. Dort ist es mittlerweile richtig eng, gibt Feuerwehrchef Mathias Bialek zu. „Wir planen einen Neubau im kommenden Jahr auf unserem Gelände. Ob wir das Geld dafür bekommen, entscheidet sich in der Haushaltsberatung.“

Von André Wirsing