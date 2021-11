Brandenburg/H

Ach wie einfach sind doch Beinbrüche, meistens jedenfalls. Die erkennen die Ärztinnen und Ärzte schnell, können sie gut behandeln, und nach der Heilphase springt der Mensch wieder über Pfützen. Fragt jemand nach dem werten Befinden, gibt es beim Stichwort „Beinbruch“ ein paar Nachfragen, aber kein Unverständnis. Ach wenn es denn bei Depressionen auch so einfach wäre. Deshalb hat Katha Seyffert ein Wesen geschaffen: „Tristia, meine kleine Traurigkeit“.

Die Geschichte dazu ist nicht erfunden. Katha Seyfferts Kindheit in den 70er und ihre Jugendzeit in den 80er Jahren spiegeln sich in der Tristia-Geschichte wider. „Ich hatte immer das Gefühl, nicht zu genügen, nicht richtig zu sein“, sagt sie. In der Schule wurde sie gemobbt. Selbst ihre beste Freundin ließ sie hängen. Für die Geschichte, die als Ebook erschienen ist, hat Seyffert die Namen der handelnden Menschen verändert, sich selbst aber nicht. „Das sind zu 90 Prozent meine Erlebnisse und Erfahrungen.“

Der Weg eines Kindes in die Depression

Egal ob zu Hause, in der Schule oder in der Freizeit: Überall lauerten Frustration, Hänseleien, Boshaftigkeiten und Zurückweisung. Irgendwann hat sich die junge Katha mit diesen Plagen eingerichtet und ihren Weg gefunden, sich Momente des Glücks und der Zufriedenheit zu schaffen.

Illustration aus "Tristia, meine kleine Traurigkeit". Quelle: privat

Als größerer Mensch hätte sie es vielleicht mit Alkohol versucht und eine klassische Trinker-Karrere gestartet. Sie war jedoch ein Kind und fand Glück in Schokolade, Eis und ähnlichen süßen Köstlichkeiten. „Unglaublich, wie viel ich davon gefuttert habe.“ Das sagt sie heute.

Mit der Zeit wurde sie abhängig, jede Sucht bindet den Menschen mit Ketten an sich. Um den Weg in die Abhängigkeit verständlicher beschreiben zu können, schuf Katha Seyffert die Figur namens Tristia. Eine Figur, die wächst und wächst.

Anfangs ist Tristia der gute Geist, dem die Ich-Erzählerin alles offenbaren kann. Gemeinsam futtert man das Schlechte dieser Welt mit Schokolade weg. Es ist sehr angenehm und ein wohliges Gefühl, mit Tristia, die nur die Erzählerin sehen kann, zusammenzusein und die Traurigkeit zu teilen. Doch bald läuft es gar nicht mehr so gut.

Schokolade erleichert das Leben mit der Depression

Katha Seyffert arbeitet bei ihren Tristia-Illustrationen mit zwei künstlerischen Kniffen: Anfangs war Tristia höchstens eine halbe Portion, doch je mehr sie Einfluss gewinnt, desto größer wird sie und desto grauer wird die Welt der Erzählerin. „Genauso habe ich mich wirklich gefüllt.“ Dass Katha Seyffert dem Klammergriff der schokoladigen Traurigkeit entkommen ist, zeigt allein schon der Umstand, dass sie heute offen über ihre Depression spricht und nun auch ein Kinderbuch darüber gemacht hat.

Katha Seyffert schreibt in ihrer Freizeit Kindergeschichten, illustriert sie und gibt sie als Ebook heraus. Quelle: Heiko Hesse

Heute will sie anderen Leuten Mut machen, die in ähnlich miesen Situationen stecken. Einzelne Probeleser gäben ihr Recht, berichtet Katha Seyffert. „Sie haben sich in der Geschichte wiedergefunden.“ An das Ende ihres 36 Seiten umfassenden Buches hat sie noch eine Liste mit Telefonnummern und möglichen Anlaufstellen für Kinder in Not gesetzt.

Am Ende kehrt die Farbe zurück. Das ist allerdings nicht das einzige, das sich ändert.

Katha Seyffert, „Tristia, meine kleine Traurigkeit“, Ebook, 1,49 Euro, unter anderem zu beziehen über kathaseiten.jimbo.com

Cover des Ebooks "Tristia, meine kleine Traurigkeit" von Katha Seyffert, Brandenburg an der Havel 2021 Quelle: privat

Von Heiko Hesse