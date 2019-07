Brandenburg/H

Heute ist es schwer vorstellbar, dass man bei einem Spaziergang in unserer Region einem Rudel von großen Raubkatzen begegnet. Das war jedoch eine Alltagssituation für unsere steinzeitlichen Vorfahren.

In den vergangenen 30 Jahren stießen Archäologen bei Ausgrabungen im niedersächsischen Schöningen (westlich von Magdeburg) immer wieder auf sensationelle Funde, die die internationale Wissenschaft begeistern und zur weiteren Forschung anregen. Darunter sind die ältesten eindeutigen Jagdwaffen der Menschheit, die Schöninger Speere – mit einem Alter von 300.000 Jahren. Sie waren dabei nur der Auftakt.

Die Ausweitung der Grabung auf eine neue Fläche lieferte im Jahr 2012 einen neuen, spektakulären Fund, der wie schon die Speere ein Schlaglicht auf die Entwicklungsgeschichte des Menschen wirft. Es handelt sich um die Überreste der Europäischen Säbelzahnkatze Homotherium latidens.

Dieser Fund beweist, dass diese gewaltige Raubkatze zeitgleich mit dem damaligen Menschen in Europa existierte. Ein beeindruckendes Zeugnis unserer langen gemeinsamen Beziehung zu großen Raubtieren, die von Konkurrenz, Überlebenskampf und Erfindungsreichtum geprägt ist.

Auch wenn wir uns in der Nahrungskette stetig emporgearbeitet haben, so tragen wir Menschen doch tief in unserem Inneren auch heute noch die Furcht vor dem ultimativen Schrecken des Gefressen Werdens. Die neuen Funde in Schöningen zeugen davon, dass die frühen Jagdwaffen der Menschen nicht nur dem Nahrungserwerb dienten, sondern uns zugleich den damaligen Räubern ebenbürtig machten.

Diese Katzenknochen sind bei Ausgrabungen in der Wüstung Kunersdorf im Brandenburgischen gefunden worden. Quelle: Karin Sommer/BLDAM

Anhand der Fossilfunde aus Schöningen und aus weiteren Funden aus Europa und der Welt werden die Säbelzahnkatzen, ausgestorbene Verwandte aller heutigen Katzen, in der Ausstellung zum Leben erweckt. Wie sahen diese Großkatzen aus, wie verwendeten sie ihre enormen, dolchartigen Eckzähne und waren sie Rudeljäger wie der heutige Löwe oder schlichen sie sich wie ein Tiger aus dem Schatten heraus an ihre Beute heran?

Neben den steinzeitlichen Säbelzahnkatzen werden aber auch die heutigen Wildkatzen wie Löwe, oder Gepard präsentiert sowie die erfolgreichste Katze von allen – unser Stubentiger. Denn sie geben uns wertvolle Einblicke in das Leben ihrer ausgestorbenen Vettern.

Der gestiefelte Europäer Der gestiefelte Kater findet seinen Weg in die Katzen-Ausstellung im Landesmuseum. Kein Wunder, prägt er doch unser Bild von der schlauen Katze mit. Seit mehr als 200 Jahren gehört diese Geschichte zum deutschen Märchen-Kanon. Die Gebrüder Grimm haben das Märchen in ihr erste Veröffentlichung 1812 aufgenommen. Die Forschung zur Herkunft der Grimmschen Märchen hat mittlerweile ans Tageslicht gebracht, dass auch der gestiefelte Kater eigentlich ein französisches Märchen ist. Als Quelle für die Grimms diente hier Jeanette Hassenpflug, Tochter einer französischsprachigen Hugenottenfamilie. Somit liegt der Ursprung dieses Märchen in „Le Maître Chat ou le Chat botté“, erschienen 1697 in Charles Perraults Werk „Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités: Contes de ma mère l’Oye“. Lange Zeit hielt sich die Überzeugung, die Sprachwissenschaftler und Volkskundler Jacob Grimm (1785–1863) und Wilhelm Grimm (1786–1859) seien über die Dörfer gezogen und hätten die Märchen aus der Überlieferung der einfachen Leute zusammengetragen. Heute ist klar, dass die Geschichten auf anderen Wegen zu den Grimms fanden. Das Kater-Märchen bearbeitete Wilhelm Grimm sowohl vor als auch nach dem Druck selbst weiter. „ Perraults soziale Antagonismen wurden sublimiert, Wertungen entfielen. Der Text erscheint jetzt als schwankhafte Volkserzählung“, heißt es dazu bei Wikipedia.

Trotz der Vielfalt heutiger Katzen ist allen doch eine Eleganz und Wildheit zu eigen, die uns Menschen fasziniert. Möglicherweise einer der Hauptgründe, warum uns die Hauskatze, nach dem Hund, zu unserem beliebtesten Begleiter geworden ist – mit bald einer Milliarde Vertretern auf der Welt.

Diese Erfolgsgeschichte wird im zweiten Abschnitt der Ausstellung beleuchtet. Von den Anfängen als scheues Wildtier, dann als nützlicher Beschützer der Kornkammern, verteufelt als Gefährte von Hexen, Felllieferant und zuletzt verwöhnter und geliebter Gefährte der immer einsamer werden Großstadtmenschen.

Die Katze steht damit auch immer Stellvertretend für den vorherrschenden Zeitgeist und unser Verhältnis zu ihr, lässt tief auf unsere eigene Psyche und die Gesellschaft, in der wir leben schließen.

Der Autor dieses Beitrages ist Kurator der Katzen-Ausstellung im Archäologischen Landesmuseum.

Von Felix Hillgruber