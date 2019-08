Brandenburg/H

Ist es eine gute Idee, der Brandenburger „Fridays-for-future-Bewegung“ die Menschen an einem Sonntag zum Sommerfest auf dem Neustadtmarkt einzuladen?

„Wenn wir uns sonntags treffen, dann sieht uns keiner und wird auf uns aufmerksam“, ist die offizielle Begründung der Bewegung, ausgerechnet freitags, wenn Schule ist, für das Klima zu demonstrieren.

Nur wenige folgen der Einladung

Der Meinung ist auch Charlotte Wacker (15). Dass das Schulamt nun die Teilnahme verboten haben soll, findet sie lächerlich. Es wäre besser, andere Regeln aufzustellen, um das Engagement der Demonstranten nicht zu behindern. Und dass sonntags weniger Menschen erreicht werden können, das zeigt die Resonanz auf das Sommerfest am Sonntag. Es informieren sich einige interessierte Bürger, aber sehr wenige.

Die Brandenburger Bewegung hat den Beginn der nächsten Demonstrationen freitags auf später verlegt. Aber wenn Schüler an Demos in Berlin teilnehmen wollen, dann entstehen dennoch Fehlstunden. Da wäre das Verständnis der Lehrer hilfreich, meint Charlotte.

Geteilte Meinungen der Lehrer

„Doch die Lehrerschaft ist geteilter Meinung“, berichtet Finja Koppe (15). Manche würden das Engagement unterstützen, andere die Meinung vertreten, dass die Demonstrationen nichts bewirken. Dafür sei es schon viel zu spät. Auch bei den Eltern ist das so. Einige erlauben die Teilnahme und schreiben Entschuldigungen, wenn Fehlstunden anfallen. Andere nicht.

Die Forderungen der Brandenburger Schüler sind klar: Kohleausstieg vor 2038, Waldaufforstung und vor allem, der Stopp der Abholzung des Regenwaldes. „Und es muss schnell etwas passieren, damit der Prozess nicht in einer Endlosspirale landet“, sagt Moritz Mosch (15).

Initiativen solidarisieren sich

Einige Brandenburger Initiativen solidarisieren sich mit der „Friday-for-future-Bewegung“ und nehmen am Sommerfest teil. Sie informieren, was jeder tun kann, um das Klima zu schützen. Die Villa Fohrde will beispielsweise die Natur zurück in die Gärten bringen: Mit der Herstellung von Samenbällchen. Petra Neumann erklärt: „Man nehme etwas tonhaltige Erde oder Erde vom Kompost, füge selbst gesammelte Samen von Wildblumen dazu, forme Bällchen und lasse sie in einer Ecke des Gartens oder auf dem Balkon zum Blühen bringen.“

„Ökologischer und sozialer Frieden passen gut zusammen“, sagt Sebastian Möckel von der BBAG. Dort vermittelt man Kontakte zu Brandenburger Bürgern, die als Mentor Flüchtlingen in der Stadt helfen wollen, sich hier einzuleben. Seine 13-jährige Tochter dürfe selbstverständlich freitags demonstrieren.

Diskussion geplant

Auch vertreten ist der Verkehrsclub Deutschland ( VCD). Gero Walter, ein Brandenburger Neubürger, hat vor etwa einem Jahr eine Ortsgruppe des VCD in Brandenburg eröffnet. Der Club setzt sich dafür ein, ein klimaverträgliches Verkehrskonzept zu entwickeln. Am 16. August ist um 18 Uhr im Interkulturellen Zentrum am Gotthardt-Kirchplatz eine Diskussion mit den Landtagskandidaten der Wahlkreise 16 und 17 geplant zum Thema „Verkehr in Brandenburg an der Havel“.

Von Ann Brünink