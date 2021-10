Görzke

Am Samstagnachmittag verlor ein 50-jähriger Kradfahrer auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Görzke und Reppinichen die Kontrolle über seine Kawasaki. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Der Mann wurde bei dem plötzlichen Sturz schwer verletzt. Am Unfallort kam ein Notarzt mit Rettungshubschrauber sowie ein Rettungswagen zum Einsatz. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Warum der Mann stürzte, ist Gegenstand weiterer Ermittlung.

Von Frank Bürstenbinder