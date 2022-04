Brandenburg/H

Die Überraschung ist gelungen: Auch wenn mehrere Brandenburger bei Facebook die Bewerbung der Stadt um das Blütenteppich-Wochenende des Gartenbauverbandes im August ob des Veröffentlichungsdatums für einen Aprilscherz gehalten haben – so ist es doch keiner. Die Aufmerksamkeit ist auf diese Weise geweckt und die Bewerbung ist echt.

Dazu ist das Verfahren auch viel zu aufwendig, um es für einen simplen Scherz anzustrengen.

Was passiert mit den Blumen danach?

So müssen beispielsweise viele Fragen beantwortet werden – etwa zur Nachhaltigkeit der Veranstaltung: Was passiert mit den ganzen Blumen und Pflanzen am Ende des Events? Für den Kompost oder gar die Mülltonne sind sie definitiv zu schade. Eine Lösung wäre es, Topf-Blühpflanzen für die Ornamente und Bilder zu verwenden. Die Töpfchen können am Ende der Veranstaltung an die Besucher verschenkt werden. Alternativ kann um Spenden für einen guten Zweck als Gegenleistung gebeten werden.

Geschenke für die Gäste

„Bei unseren Gartenmärkten auf dem Neustädtischen Markt haben wir es auch immer so gehandhabt, dass die Pflanzen, welche wir als Dekoration verwendet haben, am Ende verschenkt wurden“, sagt Thomas Krüger, Chef der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft STG.

Diskussion auf Social Media

Wichtig sei auch die Social-Media-Tauglichkeit des Ortes und des Blütenteppichs für Besuchende. Darüber müssen sich die Veranstalter wohl keinen Kopf machen, wenn schon die pure Ankündigung eines kommenden Events für angeregte Diskussionen auf Facebook sorgt.

