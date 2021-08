Kein Corona-Bonus: Brandenburger Stadtwerke warnen vor Fake-Anrufen

Brandenburg/H

Die Stadtwerke in Brandenburg an der Havel warnen vor Anrufen, die Kunden in der jüngsten Vergangenheit vielfach erhalten haben. Demnach meldeten sich zuletzt immer wieder Brandenburger beim Stromversorger, die Anrufe von einer Telefonnummer mit Berliner Vorwahl erhalten hatten. Die Anrufer gaben sich laut Meldung der Stadtwerke in den Gesprächen als Stwb-Mitarbeiter aus und forderten die Kunden auf, ihre Zählernummer telefonisch durchzugeben. Gelockt wurden die Angerufenen mit der Zahlung eines so genannten Corona-Bonusses. Diesen gibt es jedoch nicht.

„Einem Stromlieferanten, auch den Stadtwerken Brandenburg, ist immer die Zählernummer des jeweiligen Kunden bekannt, denn unter anderem diese Zählernummer identifiziert die Verbrauchstelle des Kunden“, schreibt das Unternehmen. „Mitarbeiter der Stadtwerke Brandenburg rufen somit auch zu diesem Zweck niemals ihre Kundinnen und Kunden an“, heißt es weiter. Für Fragen stünden die Ansprechpartner des Kundendienstes telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Dieser ist erreichbar unter 03381/752 752 oder kundenservice@stwb.de.

Von Philip Rißling