Kein Fleisch am Mittwoch: THB startet den ersten Veggie Wednesday

Fleischgerichte sind Geschichte, zumindest für einen Tag in der Woche. Ab dem 1. September bietet das Mensa-Team der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) jeden Mittwoch nur noch vegetarische und vegane Speisen an.

So sehen vegetarische Samosas-Teigtaschen mit Wokgemüse in Currysoße aus. Quelle: André Großmann

Lob für Aktionstag

Dieses Plakat verspricht den Studenten ein „Paradieschen für alle“. Quelle: Studentenwerk Potsdam

Der neue Aktionstag heißt „Veggie Wednesday“, ein Plakat in der Mensa verspricht Studenten zur Premiere ein „Paradieschen für alle“. „Ich habe meinen Fleischkonsum deutlich reduziert und finde diese Entscheidung gut. Viele Studenten sind in den letzten Jahren ökologischer und nachhaltiger geworden. Sonst würde es ja diesen Wandel und die wachsende Zahl fleischloser Alternativen nicht geben“, sagt Studentin Theresa Schulz.

Die 25- Jährige studiert im sechsten Semester Wirtschaftsinformatik. Sie probiert zum ersten Mal Samosas-Teigtaschen mit Wokgemüse in Currysoße und ist zufrieden. Für sie ist die Auswahl der vegetarischen Speisen in der Mensa so groß, dass sie nichts vermisst.

Nur jeder fünfte Student ernährt sich vegetarisch

Josephine Kujau ist die Sprecherin des Studentenwerks ins Potsdam. Sie betont, dass sich immer mehr Studenten klimafreundlich ernähren wollen und berichtet, dass sich fast jeder fünfte Hochschüler vegetarisch ernährt. Für sie ist der Veggie Wednesday ein Nachhaltigkeitsprojekt. Die Studenten sind noch nicht euphorisch, warten aber gespannt auf den Aktionstag.

„Es bricht sich doch niemand einen Zacken aus der Krone, wenn er mal einen Tag auf Fleisch verzichtet. So wächst die Vielfalt auf der Speisekarte“, sagt Willy Seemann, der Vorsitzende vom allgemeinen Studierendenausschuss (Asta).

Köche testen neue Rezepte

Sekunden später zeigt er eine Instagram-Story, bei der Mensa-Köche Rezepte für vegane und vegetarische Burger ausprobieren. Dabei legen sie zunächst einen Tomate-Mozarella-Burger ins Sauerteigbrötchen. Anschließend servieren sie den mediterranen Jackfrucht-Burger und platzieren den sogenannten Green Heart, einen Avocado-Quinoa-Burger im Vollkorn-Brötchen auf dem Teller.

Willy Seemann studiert seit 2018 an der TH Brandenburg. Seit er sich erinnern kann, gibt es in der Mensa pro Tag vier Gerichte mit jeweils einer vegetarischen Alternative. „Auch die vegetarische Bolognese ist lecker. Ich kann sie bedenkenlos empfehlen“, sagt der 28-Jährige.

Verkaufszahlen stark gesunken

Aktuell verkauft das Team der Mensa in der THB pro Tag durchschnittlich 270 Portionen. Die Zahl ist seit der Corona-Krise stark rückläufig. „Wir sind derzeit umständehalber noch weit entfernt von den normalen Verkaufszahlen. Im Jahr 2019 gingen 178.500 Essen über den Tresen, im Jahr 2020 waren es dann nur knapp 80.000 Portionen“, sagt Josephine Kujau.

Theresa Schulz gibt der Mensa eine Chance und sieht sich den neuen Speiseplan an. Zum ersten Veggie-Tag am Mittwoch steht vegane Kürbissuppe mit Kokosmilch, Avocado, Estragon und Pitabrot auf der Karte.

Ronny Haßmann leitet die Mensa der THB. Quelle: André Großmann

Weitere Pläne für vegetarische Gerichte

Das zweite Gericht sind Weizentortillas mit Grillgemüse, Tomaten, überbacken mit Reibekäse, Guacamole und Salat. Sie will es ausprobieren und könnte damit leben, in der Mensa einmal in der Woche Fleisch zu essen.

Ganz so weit geht Josephine Kujau nicht. Dennoch sagt sie: „Es ist denkbar, dass künftig weniger Fleisch auf dem Speiseplan steht. Wir bauen unseren vegetarisch-veganen Speiseplan weiter aus“.

