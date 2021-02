Brandenburg/H

Die Verärgerung ist Andreas Griebel mit jedem Wort anzuhören. Der Chef des Brandenburger DRK-Kreisverbandes hat mit seinem Team in nur drei Wochen ein großartiges Impfzentrum in dem heftig in die Jahre gekommenen Stahlpalast aus dem Boden gestampft.

Das wurde dann mit „Tamtam, Ministerin und Politik eröffnet“ und „jetzt nähern wir uns dem Boreout.“ Wenn Mitarbeiter am Boreout leiden, leiden sie an Langeweile und Unterforderung im Job - im schlimmsten Fall entstehen gesundheitliche Folgen.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher eröffnete Ende Januar das Brandenburger Impfzentrum im Stahlpalast. DRK-Chef Andreas Griebel (r.) Quelle: Rüdiger Böhme

Ob es soweit kommen wird, ist offen. Doch der Frust ist längst da, sagt Griebel. 600 Menschen könnten im Stahlpalast während der Öffnungszeiten wochentags zwischen 9 und 17 gegen Corvid 19 geimpft werden.

Der Bedarf ist da, das extra eingestellte und geschulte Personal steht bereit – allein es fehlt an Impfstoff. Die Folge: Nur 60 bis 70 Patienten bekommen pro Tag eine Impfung. In acht Tagen seit der Eröffnung sind nun 611 Menschen im Stahlpalast geimpft worden.

Sehnsucht nach Arbeit

Dabei ließe sich die Zahl der Geimpften rasant erhöhen: Statt der jetzt berechneten 600 Brandenburger täglich könnte sich durch das Impfen vom Montag bis Sonntag und von früh bis spät die Zahl der Geimpften schnell verdoppeln, sagt Griebel. Doch statt dessen bestimmt die Langeweile den Alltag im Impfzentrum.

1000 Menschen könnten hier jeweils an sieben Tagen in der Woche geimpft werden. Quelle: Rüdiger Böhme

Die, die doch einen Termin bekommen haben, beschreiben den Besuch im Stahlpalast als „großartig.“ Was Griebel nicht verwundert. Denn pro Besucher „kümmern sich ja dann drei meiner Kollegen rührend gleichzeitig um die Menschen.“ 16 Mitarbeiter sind ständig vor Ort und registrieren, lotsen, impfen und beobachten die Menschen nach der Impfung. Andere kümmern sich um Verwaltung und Beschaffung.

Der Mangel an Impfstoff hat nun zur Folge, dass das Impfzentrum zumindest am kommenden Montag und am Dienstag die Schotten ganz dicht macht. Dann wird gar nicht geimpft, ist Griebel informiert worden.

Die Schließung der Zentren betreffe nicht nur Brandenburg an der Havel, sagt der DRK-Chef. Welche Zentren im Land genau temporär geschlossen würden, wisse er aber nicht. Potsdam und Cottbus sollen aber dem Vernehmen nach geöffnet bleiben.

Neue Impfstrategie

Am kommenden Mittwoch, so hat man Andreas Griebel ferner informiert, soll dann neuer Impfstoff von Astra-Zeneca geliefert werden. Das würde bedeuten, dass bis dahin die Impfstrategie im Stahlpalast geändert werden muss, da dieser Impfstoff nur für Menschen bis zum Alter von 64 Jahren ausreichend getestet worden ist.

Bis dato waren aber nur Patienten im Stahlpalast, die älter als 80 Jahre waren. Er denke gleichwohl nicht, dass dann das Impfzentrum „unter Volllast gefahren wird“. Auch wisse er nicht wann mit der Terminvergabe für die Öffnung ab Mittwoch erfolge.

Auch Oberbürgermeister Steffen Scheller ist darüber informiert worden, dass das Impfzentrum tageweise geschlossen werden soll und ist darüber wenig amüsiert. Er hofft noch darauf, darauf, dass es in der kommenden Woche überhaupt „weitere Impftermine geben wird.“

OB versteht Verärgerung

Das Gesundheitsministerium, die Kassenärztliche Vereinigung und das DRK würden nach seinen Informationen bis Donnerstag „eine endgültige Bewertung dazu abgeben können.“ Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch wird die Landesregierung von Dietmar Woidke die Städte und Landkreise am Donnerstag im Rahmen einer Telefonkonferenz informieren, wie es mit dem Impfen weiter gehen soll.

Der Zustand sei „suboptimal“ und er verstehe die Verärgerung. Und die Schuld an dem Engpass liege nicht bei den Kommunen und dem Land, ist der OB sicher.

