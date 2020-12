Kein Interpretationsspielraum für den Lockdown

Brandenburg/H

Was machen wir am Wochenende, fragt die beste Ehefrau von allen. Wir gehen ins Konzert, sagt ich gespielt brummelnd. Und dann grinsen wir los, weil es dann doch so ruhig werden wird am letzten Adventswochenende wie in der Osterzeit.

Vielleicht laden wir zwei Freunde ein. Und dann werden wir wieder durch die City bummeln und erstaunt feststellen, dass da Lockdown dran steht und es gefühlt weniger voll ist als sonst. Okay, früher war mehr Lametta! Wenn man derzeit täglich mit Rathaus, Krankenhaus und Gesundheitsamt und Seniorenzentren zu tun hat, versteht man womöglich umso weniger, was hier gerade passiert.

Was ist schlau? Was richtig?

Wohlgemerkt: ich versteh jeden, der versucht sich und sein Geschäfts zu retten und nach dem Strohhalm greift, der sich durch ein Schlupfloch offenbart. Aber ist das schlau? Nehmen wir ein Beispiel: Dürfen Läden, die eigentlich im Rahmen der Eindämmungsverordnung geschlossen wurden, eine Selbstabholung von im Internet bestellten Waren durch den Kunden anbieten?

Gegenfrage: Ist es sinnvoll, wenn man Begegnungen vermeiden will, viele Kunden in die City zu locken, um sich dort ihre Produkte abzuholen, auch wenn sie auf der Schwelle abgefertigt werden? Eigentlich wissen wir doch alle: das ist eine Umgehung dessen, was gewollt ist. Weil klar ist: Bleibt zu Hause!

Wer noch einkaufen will?

Wir akzeptieren, dass wir den Amazon-Händler nicht sehen, der das Päckchen vor unsere Tür legt. Aber wir müssen das Parfüm oder die Blumen abholen, weil die natürlich nicht geliefert werden können. Ich glaube, je weniger wir das ernst nehmen, desto länger wird es dauern.

Und bin mir gleichzeitig sicher: Jene Hälfte der Bewohner des Benedikt-Seniorenzentrums, die noch nicht mit Corona-Virus infiziert und zum Teil schon böse erkrankt ist, wird gar keine Blumen, Parfüm oder Glühwein kaufen gehen wollen. Die werden am Ende womöglich schon froh sein, wenn sie nur überleben.

Falsch und richtig

Dazu kommt, „dass der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes gestattet ist“. Klar, blödes Behördendeutsch. Aber Leute, Kinderpunsch an Havelufer trinken und dort Bratwurst im Rudel mümmeln zu wollen, ist halt kein triftiger Grund. Und das Abholen bestellter Ware in oder an geschlossenen Verkaufsstellen durch den Kunden ist kein Abhol- und Lieferdienst. Aber es spricht eben nichts dagegen, wenn ein Lieferdienst zuvor bestellte Waren hygienegerecht an Kunden zustellt.

Für viele Händler ist das Beschluss der Ministerpräsidenten eine Katastrophe. Das Weihnachtsgeschäft macht für viele überproportional viel vom Jahresumsatz aus. Gleichwohl gibt es keine Interpretationsspielräume mehr.

Plötzlich tot

Der Mist ist saugefährlich. Und ich vermisse mein normales Leben doch auch! Ich habe gestern unter Tränen gelacht. Ich habe mir das auf Youtube das Musik-Video „Happy“ angesehen, dass die MAZ vor ein paar Jahren für die Stadt Brandenburg gedreht hat. Pure Lebensfreude! Wippende Beine, Gänsehaut. Und dann sehe ich da meine Kollegin Ela, damals 30. Inzwischen tot. Sie starb nicht an Corona. Nur 70 Jahre zu früh. Und dann denke ich: Passt bloß auf Euch und uns auf! Es wird wieder besser! Versprochen!

Von Benno Rougk