Brandenburg/H

Für die Durchführung von Veranstaltungen wird der Parkplatz auf dem Neustädtischen Markt am Sonntag, 29. August, von 9 bis 16 Uhr und am Montag, 30. August, von 8 bis 16 Uhr gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt und bittet in dem Zuge, die aufgestellten Haltverbote an der Zufahrt zum Parkplatz zu beachten. „Verkehrsordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge können kostenpflichtig abgeschleppt werden“, heißt es.

Von MAZ