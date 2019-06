Brandenburg/H.

In Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam herrscht seit Jahren ein Kulturkrieg. Ein offen geführter Streit darüber, ob nun Bus- und Straßenbahnhaltestellen von Rauchern genutzt werden dürfen oder nicht. Trotz mehrfacher Anläufe hat die Stadt Potsdam kein Mittel gegen das Rauchen an Haltestellen von Bus und Tram gefunden.

Kampf dauert seit 2013 an

Es habe 2013, 2015 und 2017 „immer wieder Versuche gegeben“, das Rauchen in überdachten Wartehallen zu verhindern, sagte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) im März in der Stadtverordnetenversammlung auf Anfrage von Linken-Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg.

Doch die Stadt könne kein Verbot aussprechen, „weil sie keine Ermächtigungsgrundlage“ dafür habe. Der Verkehrsbetrieb habe nur die Möglichkeit, kleine Hinweise in den Fahrplankästen anzubringen. Nun soll gar die Landesregierung, speziell das Gesundheitsministerium nach Möglichkeiten für die Einführung eines Verbots über das Nichtraucherschutzgesetz suchen, will diese Aufgabe aber der nächsten Landesregierung überlassen, die im September gewählt wird.

Kaum Möglichkeiten zur Durchsetzung

In Bahnhöfen, Bussen, Bahnen und Zügen gilt seit September 2007 bundesweit Rauchverbot. 2014 wurden Haltestellen in Potsdam als Nichtraucherzonen gekennzeichnet. Zur Durchsetzung fehlt dem Verkehrsbetrieb jedoch die Rechtsgrundlage.

Und wie verhält es sich nur wenige Kilometer weiter in Brandenburg an der Havel? Brandenburgs Verkehrsbetriebe-Chef Jörg Vogler winkt ab: „Wir haben dieses Problem hier nicht.“ Er kenne keinerlei Beschwerden von Kunden aus Bussen und Straßenbahnen, die sich darüber aufgeregt hätten, dass manche Raucher auch innerhalb der offenen Wartehäuschen rauchen. „Ich gehe mal davon aus, dass Raucher auf ihre Nachbarn Rücksicht nehmen und in aller Regel ein paar Meter weiterlaufen um zu rauchen, während sie auf unsere Busse oder Straßenbahnen warten.

Viel weniger Fahrgäste in Brandenburg

Dass das Problem „Rauchen in Wartehäuschen“ in Brandenburg gar keines ist, sieht Vogler vor allem in der Zahl der Fahrgäste begründet. „In Brandenburg stehen mal vier oder fünf Fahrgäste an der Haltestelle, in Potsdam sind es da schon immer ein paar Dutzend.“ Ausnahmen seien allenfalls die Haltestellen an der St.-Annen-Galerie oder in der Steinstraße. Bei dem höheren Fahrgastaufkommen in Potsdam liege es auf der Hand, dass sich doch öfter mal jemand beschwert.

Im Übrigen sei ein Rauchverbot schwer durchzusetzen und zu kontrollieren, auch weil die Wartehäuschen eben nicht geschlossen seien und eben nur das Rauchen in geschlossenen Räumen verboten ist.

Zudem tragen die Verkehrsbetriebe auch nicht die Verantwortung für alle Wartehäuschen. Es gäbe 392 reine Buswartehäuschen in der Stadt Brandenburg und den Ortsteilen, für die allein die Stadt Brandenburg zuständig sei. Die VBBr seien nur für 67 Straßenbahnstationen und jene 18 Wartestände zuständig, die von Bus und Tram gleichermaßen angefahren würden. Vogler: „Man muss ja kein Problem erfinden, wenn es keines gibt!“

Von Benno Rougk