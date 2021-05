 Kein Segen für homosexuelle Paare in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Nachdem die Glaubenskongregation der katholischen Kirche die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren abgelehnt hatte, haben viele Gemeinden zu einer bundesweiten Aktion aufgerufen. Unter dem Motto #liebegewinnt segnen katholische Geistliche, Seelsorgerinnen und Seelsorger Paare – unabhängig davon, ob sie in einer hetero- oder homosexuellen Beziehung leben. Anders als zum Beispiel in Potsdam, beteiligt sich die katholische Gemeinde „Heilige Dreifaltigkeit“ in der Neustädtischen Heidestraße nicht an der Aktion.

Pfarrer Matthias Patzelt hält nicht viel von der Aktion. „Ich finde es problematisch, wenn der Segen kirchenpolitisch vereinnahmt wird.“ In der Frage, ob die katholische Kirche die Vollmacht habe, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen, halte sich die Gemeinde in Brandenburg an der Havel an die Maßgabe von Papst Franziskus und der vatikanischen Glaubenskongregation.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Homosexualität nicht im Plan Gottes?

Diese machte im März noch einmal deutlich, dass sie die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ausdrücklich ablehne. In der Begründung heißt es sinngemäß, dass ausschließlich aus Ehen zwischen Mann und Frau neues Leben im christlichen Sinne entstehen könne und somit auch nur solche Verbindungen – also zwischen Mann und Frau – im Plan Gottes vorgesehen seien.

„Das Vorhandensein positiver Elemente – die in sich betrachtet dennoch zu schätzen und hervorzuheben sind – in solchen Beziehungen ist trotzdem nicht in der Lage, diese zu rechtfertigen“, so das vom Sekretär und vom Präfekten der Glaubenskongregation gezeichnete Schreiben weiter, „und sie daher rechtmäßig zum Gegenstand einer kirchlichen Segnung zu machen, weil diese Elemente im Dienst einer Verbindung stehen, die nicht auf den Plan des Schöpfers hingeordnet ist.“ Und: Gott „segnet nicht die Sünde.“

Verschiedene Lebensentwürfe und Liebesgeschichten feiern

So sieht es auch Patzelt. Er würde zwar nach eigenen Angaben jeden Menschen segnen, aber die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare würde bedeuten diese Lebensform gutzuheißen. „Die Ehe ist nach der Schöpfungsordnung eine Gemeinschaft von Mann und Frau. Sie ist auf Furchtbarkeit ausgelegt, das ist die gleichgeschlechtliche Partnerschaft nicht“, begründet Patzelt seine Entscheidung.

Die Gemeinden, die sich an der Aktion #liebegewinnt beteiligen sehen das anders. Sie wollen niemanden ausgrenzen und die Vielfalt „verschiedener Lebensentwürfe und Liebesgeschichten von Menschen“ feiern, heißt es auf ihrer Homepage. Auch die Propsteigemeinde St. Peter und Paul in Potsdam lädt gleichgeschlechtliche Paare am kommenden Samstag, den 15.Mai, zur Segnung ein.

Von Lena Köpsell