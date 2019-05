Brandenburg/H

Die Havelkönigin ist tot, es lebe die Havelkönigin! Nach 18 Jahren sommerlicher Krönungen ist Lisa-Marie Buitkamp die letzte Thronherrin. „Es ist so, in diesem Jahr wird es keine neue Wahl geben. Ich habe Lisa-Marie gebeten, noch ein Jahr weiter zu amtieren. Danach werden wir weitersehen“, bestätigt Organisator André Eckhardt auf MAZ-Anfrage.

André Eckhardt hat die Havelköniginwahl im Jahr 2000 erfunden. Quelle: Rüdiger Böhme

Er hatte das Krönungs-Event seit dem Jahr 2000 bis 2017 immer zum Havelfest ausgerichtet. Im Vorjahr hatte er einen eigenen Königinnen-Ball auf dem Domstiftsgut Mötzow organisiert und dort wählen lassen. Im Programm für das Havelfest 2019 tauchte die Wahl naturgemäß nicht mehr auf.

Zur Havelfest-Pressekonferenz wurde Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) gefragt, ob er die Havelkönigin vermissen werde, wenn es keine mehr gibt.

„Für touristische Zwecke und für die Stadtvermarktung war es immer eine ganz angenehme Erscheinung. Aber es ist ausschließlich Herrn Eckhardts Entscheidung, ob er weiter eine Havelkönigin wählen lässt. Ich habe gehört, zuletzt haben sich nicht mehr genügend Kandidatinnen gefunden. Dann ist es eben so. Es würden sich wahrscheinlich auch nicht mehr melden, wenn ich potentielle Bewerberinnen aufrufen würde, sich zur Wahl zu stellen.“ Die öffentliche Hand habe da wenig Einfluss.

Die Bewerberinnen aus denm vergangenen Jahr auf dem Vielfruchthof. Quelle: Rüdiger Böhme

André Eckhardt bestätigt den Kandidatinnen-Mangel, nennt aber noch weitere Gründe für seinen Entschluss: „Es gab auch nicht mehr genügend Sponsoren, zudem wurden im vergangenen Jahr immer weniger Auftritte der Havelkönigin bei Festen, Kongressen oder Events gebucht. Da kommt alles zusammen.“

Auch scheint das Interesse nicht mehr so groß zu sein, die Zeiten zu denen sich an den Havelfestsonnabenden mehr als 7000 Menschen vor der Bühne am Salzhofufer gedrängt haben, um den ganzen Abend das Wahlprocedere mit Prüfungen und verschiedenen Auftritten der Kandidatinnen zu verfolgen, sind wohl vorbei.

Veranstalter André Eckhardt hat bereits einige Veranstaltungsreihen aufgegeben, die er selbst in der Stadt installiert hat: erst die Weihnachtsmannparade, dann den Classic Summer und nun die Havelkönigin. Doch hat er gleichzeitig auch immer aufs Neue bewiesen, dass er sich und andere Veranstaltungsreihen jeweils neu erfinden kann.

Von André Wirsing