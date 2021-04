Wusterwitz

Musik bedeutet für die Dancing Devils Freude am Leben, Leidenschaft und eine Auszeit vom Alltag. Das Team der Wusterwitzer Tanzgruppe stand zuletzt im Dezember 2019 auf der Bühne und vermisst seine Zuschauer.

Vereinslogo als Tattoo

Madleen Richter ist traurig. Die Chefin der tanzenden Teufel hat das Logo ihres Vereins auf der Wade tätowiert, für sie sind die Mitglieder der Dancing Devils ihre Familie. „Ich beginne jeden Tag mit positiven Gedanken und einem Tanz. Jetzt fehlt uns ein Teil des Lebens und die Begegnung mit anderen Menschen“, sagt die 30-Jährige der MAZ.

Dieses Tattoo hat Madleen Richter von den Dancing Devils. Quelle: privat

Sie denkt mit den Wusterwitzern Sarah Müller, Laura Prill und Mitglied Eric Prill über die Zukunft des Vereins nach. „Leider wird es wohl in diesem Pandemiejahr auch wieder nichts mit Tänzen auf der Bühne“, sagt Madleen Richter.

Seit Monaten kein Training

Sie betont, dass die Tänzer Vorbereitungszeit für ihre Choreographien brauchen und ihre Bewegungen fünf bis sechs Wochen trainieren. „Wenn kurzfristig etwas passiert, können wir nicht sofort agieren. Wir haben leider nicht sofort fünf Tänzer auf Lage und hatten seit sieben Monaten kein Training, dass sonst zweimal pro Woche stattfand“, sagt die Wusterwitzerin.

Tanzen gegen Stress

Hobbytänzerin Sarah Müller macht klar, wie sehr ihr das Tanzen hilft, den Stress des Alltags zu vergessen. „Es ist ja mehr als das, wir haben die Menschen glücklich gemacht. Insbesondere die älteren Zuschauer haben uns immer viele Fragen gestellt und gelächelt. Das will ich nicht mehr missen“, sagt die 18-Jährige.

Sarah Müller, Laura Prill, Hund Odin und Eric Prill (von links) sind Mitglieder der Dancing Devils. Quelle: privat

Die Dancing Devils bestehen seit 13 Jahren. Vor der Pandemie traten Mitglieder der Tanzgruppe häufiger vor Bewohnern von Einrichtungen wie dem Marienkrankenhaus auf.

Videos auf Youtube

Sollten dieses Jahr alle Events ausfallen, hat das Team dennoch einen Plan. Die Wusterwitzer wollen ab Mai Videos auf Youtube veröffentlichen. Dann präsentieren sie Zuschauern zweimal im Monat Tänze und erklären Tricks.

Die Combo denkt auch über die Teilnahme am DAK Dance-Contest nach. Bei diesem Wettkampf senden Freiwillige ihre Tänze per Video ein, anschließend stimmen Zuschauer per Online-Voting ab und entscheiden sich für einen Gewinner. Bei den Dancing Devils steht der Spaß im Mittelpunkt. „Hier wird niemand in der Luft zerfetzt, wenn man mal einen Fehler macht“, sagt Madleen Richter. Trotzdem fehlt das Training.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Hobbytänzer haben sich zuletzt im August 2020 auf der Festwiese am Wusterwitzer See zur Vorbereitung eines Auftritts getroffen. „Das Zusammenspiel bei den Bewegungen ist kaum noch da. Für uns ist wohl ein kompletter Neustart nötig, wenn wir wieder unser altes Niveau erreichen wollen“, sagt Madleen Richter.

Song für den Neuanfang

Doch welcher Song steht bei der Gruppe für den Neuanfang? „Every little step“ von Bobby Brown würde uns reizen. Der Rhythmus beim Hip Hop passt perfekt in unsere Richtung. Wir wollen einfach nur auf die Bühne und den Menschen zeigen, wie cool unser Hobby ist“, sagt Laura Prill.

Die Dancing Devils suchen Mitglieder, sie haben aktuell vier Tänzer. Infos unter: 0152/33 76 90 71 und per Mail an die Adresse Dancing_Devils_Wusterwitz@gmx.de.

Von André Großmann