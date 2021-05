Lehnin

Das unter der Flagge der Arbeiterwohlfahrt (Awo) betriebene „Haus Lehnin“ am Gohlitzsee hat seine Arbeit als Aufnahmeeinrichtung für junge Flüchtlinge eingestellt. Seit 2015 waren auf dem Gelände des einstigen Jugendheims 32 Plätze für Minderjährige vorgehalten worden, die ohne Eltern nach Deutschland gekommen waren. Lediglich drei inzwischen volljährige junge Männer sind noch in Lehnin untergebracht. Mit dem abflauenden Flüchtlingsstrom bereitet sich der Träger auf neue Aufgaben vor. Wie Vertreter des Awo-Bezirksverbandes Potsdam kürzlich vor dem Hauptausschuss der Kloster Lehniner Gemeindevertretung erläuterten, soll sich das „Haus Lehnin“ in Zukunft auf therapeutische Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Suchtberatung sowie in der Schuldner- und Insolvenzberatung konzentrieren.

Hilfe für Minderjährige

Die Immobilie in der Gohlitzstraße, deren ältester Teil im 19. Jahrhundert als Krankenhaus errichtet wurde, machte die DDR 1956 zum Jugendwerkhof. Bis 2011 gab es ein Jugendheim. In dem lindgrünen Haus an der Straßenseite will der Träger heute zwei therapeutische Gruppen mit jeweils bis zu acht Jugendlichen unterbringen. Dabei handelt es sich um Minderjährige mit Suchtbelastungen, Bindungsproblemen, ADHS und traumatischen Erfahrungen. Ab dem neuen Schuljahr will die Einrichtung außerdem bis zu acht Schüler aufnehmen, die aus verschiedensten Gründen nicht mehr am Regelschulbetrieb teilnehmen. Die interne Schulungsstätte soll in einer Etage des Nachbargebäudes eingerichtet werden, in dem sich auch die Holz- und Metallwerkstätten befinden. Im ehemaligen Schulgebäude sind derzeit zwei von Zwangsräumungen betroffene Frauen untergebracht.

Kochen und Chor

Zu den Plänen des Awo-Bezirksverbandes gehört die Öffnung des Hauses für gemeinschaftliche Veranstaltungen. In Zusammenarbeit mit der „Aktion Mensch“ und Kantor Andreas Behrendt wird am Aufbau eines Generationenchors gearbeitet. In einer Lehrküche soll es gemeinsames Kochen mit Kindern geben. Das „Haus Lehnin“ gehört der in Potsdam ansässigen Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“.

Von Frank Bürstenbinder