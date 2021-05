Brandenburg an der Havel - Sinkende Inzidenz in Brandenburg an der Havel: Keine Notbremse mehr ab Himmelfahrt

Das haben die Menschen in Brandenburg an der Havel aber punktgenau hinbekommen. Weil die Inzidenz bei den Corona-Infektionen sinkt, gibt es ab Himmelfahrt ein paar Lockerungen. Nur ein paar.