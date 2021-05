Brandenburg/H

Es gibt berechtigte Hoffnung, dass der Vatertag am Donnerstag wieder mit etwas gelockerten Kontaktbeschränkungen verlebt werden kann. Wenn an diesem Dienstag die Zahl der Corona-Neuinfektionen nicht wesentlich steigt, hat an fünf aufeinander folgenden Tagen der so genannte Inzidenzwert unter der vom Bundesinfektionsschutzgesetz gezogenen wichtigen Marke von 100 gelegen.

Inzidenz sinkt ordentlich

Seit Donnerstag, 6. Mai, sank der Inzidenzwert kontinuierlich von 87,3 auf 49,9 an diesem Montag. Das sind zwar schon fünf Tage, doch wird der Sonntag nicht mitgezählt. Im kürzlich geänderten Infektionsschutzgesetz heißt es dazu wörtlich: „Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen des Absatzes 1 an fünf aufeinander folgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100, so treten an dem übernächsten Tag die Maßnahmen des Absatzes 1 außer Kraft. Sonn- und Feiertage unterbrechen nicht die Zählung der nach Satz 1 maßgeblichen Tage.“

Nur Werktage zählen

Auf die Zahl der Werktage kommt es also an. Gelingt auch der Dienstag unter der 100er-Marke, tritt die Bundes-Notbremse für Brandenburg an der Havel ab Donnerstag außer Kraft, das ist der übernächste Tag. „Allerdings gelten dann weiter die Bestimmungen der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg“, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa.

Wieder bis zu fünf Menschen

Das heißt praktisch, dass sich wieder bis zu fünf erwachsene Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen, Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Der Sport unter freiem Himmel ist wieder für jeweils bis zu 20 Kinder plus Betreuer möglich. Baumärkte öffnen wieder ohne Einschränkungen. Und im Einzelhandel (außer den Läden, die immer offen haben dürfen), kann ,man wieder mit Termin einkaufen, braucht aber keinen Negativtest mehr. Auch beim Friseur ist kein Test mehr nötig.

Von André Wirsing