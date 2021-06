Aktuell sind bis zu 500 Personen bei Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter erlaubt. Planer müssen Hygienekonzepte vorlegen und gewährleisten, dass sich die Teilnehmer an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln halten und medizinische Masken tragen.

Eine Testpflicht gilt für alle Besucher ab sechs Jahren. Geimpfte und Genesene sind davon ausgenommen. Veranstalter müssen außerdem eine Beschränkung des Zutritts und des Aufenthalts aller Teilnehmenden sicherstellen und Termine vergeben. Auch das Erfassen von Personendaten aller Teilnehmenden zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung muss sichergestellt werden. Die Landesregierung plant bereits neue Lockerungen.

So soll die bisherige Eindämmungsverordnung, die in erster Linie Verbote und Einschränkungen regelt, voraussichtlich kommenden Dienstag, den 15. Juni in eine sogenannte Umgangsverordnung überführt werden, die stärker auf Hygienemaßnahmen und Tests setzt. Bei Veranstaltungen soll dann wie bereits im Sommer 2020 eine maximale Teilnehmerzahl von 1000 gelten.