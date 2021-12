Keine Party: Die Christmas Cocktail Party im Audimax fällt aus

Brandenburg/H

Die Christmas Cocktail Party (CCP) im Audimax fällt aus, weil die Brandenburger Landesregierung Tanzveranstaltungen wegen der Corona-Lage verbietet.

Brandenburger haben mit dem Aus gerechnet

Brandenburger wie Lydia Jordan haben mit dieser Entscheidung gerechnet. Sie hatte Zweifel, ob eine Party mit hunderten Besuchern in der vierten Welle startet, wenn im IQ-Studentenkeller und im Haus der Offiziere (HdO) keine Partys starten.

„Es ist vernünftig, dass die Christmas Cocktail Party jetzt ausfällt. Wir holen sie einfach im Sommer nach“, sagt die Brandenburgerin. Jeanette Kernbach findet das Aus für zwar schade, aber nachvollziehbar. „Das es so kommt, wie jetzt, war doch zu 99 Prozent vorhersehbar“, sagt sie.

Gemischte Gefühle

Veranstalter Philipp Rudolf hat gemischte Gefühle. Er ist traurig, fassungslos, bleibt aber optimistisch. „Nach der Verabschiedung des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes in der ersten Fassung war ich optimistisch gestimmt, dass sich die Politik endlich von der epidemischen Notlage und Inzidenz verabschiedet hat“, sagt er der MAZ. Als das Gesetz wieder geändert wurde und die Bundesländer mehr Möglichkeiten bei den Maßnahmen erhielten, sei ihm klar gewesen, dass „es eng werden wird“, sagt Rudolf.

Er weiß, dass die CCP so nicht möglich ist. „Karten für das Event am 25. Dezember werden zurückgenommen und der Preis in voller Höhe erstattet“ sagt der 49-Jährige. Er wünscht sich, dass die Party bald ohne Einschränkungen und Auflagen starten kann. „Wir hoffen auf das Frühjahr, so schnell es eben möglich ist“, sagt er.

Von André Großmann