Brandenburg/H

Die Tat eines Unbekannten in der Brandenburger Altstadt erscheint rätselhaft. Am Donnerstag um 14.30 Uhr meldete eine Brandenburgerin der Polizei den Einbruch in ihren Keller. Doch der erste Blick auf den Tatort zeigte, dass Nichts aus dem Raum fehlte.

Die Kripo sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf. Der Gesamtschaden liegt nach Polizeiangaben bei 50 Euro.

Von MAZ