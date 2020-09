Brandenburg/H

Bislang noch unbekannte Täter haben in Brandenburg an der Havel Kennzeichentafeln von mehreren Autos gestohlen. Sie schraubten von insgesamt vier Wagen die Nummernschilder ab. Die Fahrzeuge hatten alle auf einem Parkplatz in der Bauhofstraße gestanden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Vier Fahrzeugbesitzer sind betroffen

Die Tatzeit ist demnach unklar. Die Diebstähle sollen sich zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag ereignet haben. Ein Autobesitzer entdeckte das Fehlen des hinteren Nummernschildes an seinem Wagen am Sonntag gegen 15.45 Uhr und erstattete eine Anzeige.

„Nach Überprüfung des Tatortes wurden insgesamt vier Fahrzeuge festgestellt, dessen hintere Kennzeichen entwendet wurden“, berichtet Kriminalhauptkommissar Randy Hamann von der Polizeiinspektion in Brandenburg an der Havel. Die Kennzeichen seien jetzt zur Fahndung ausgeschrieben.

Rund 400 Euro Sachschaden entstanden

Die Nummern lauten HK-AE 384; BRB-KP 163; BRB-CB 665 und BRB-EP 187. Die Kripo ermittle in dem Fall.

Der bei den Diebstählen entstandene Sachschaden summiert sich laut Polizei auf rund 400 Euro.

Von hms