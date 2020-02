Havelnarren feiern Kerleval im Stahlpalast

Brandenburg/H

Bei den Havelnarren im Stahlpalast war zum „Kerleval“ am Valentinstag verkehrte Welt angesagt. In der Vereinskneipe „Zum frivolen Jeck“ ging es richtig rund. Aber eins vorneweg, der angesagte Rollentausch hat funktioniert und die meisten Gäste des Abends haben sich mit viel Spaß und Ideenreichtum verwandelt. Da war alles dabei. Schöne „Männer“ und bärtige „Frauen“ und keiner schaute komisch. So feierte man ausgelassen mit Spaß.

Das zeigte das Publikum auch gleich bei den ersten Nummern, die der KCH als Stimmungsfeuerwerk zu seinem „Kerleval“ auf der Bühne abfeuerte. Da war als das Männerballett mit seinem „Space Taxi“ ein Knaller, bei dem das Publikum sofort mitging.

Domina XXL in der Bütt

Ob Bärbel Koch als Domina XXL in der Bütt, die für jeden Handwerker das entsprechende Folterinstrument hatte, oder Felix Pichelbauer und Jost Götte, die sich ums Kochen stritten, und natürlich Matthias Pichelbauer, der Stand Up seine Bütt präsentierte. Nicht zu vergessen die Gesangsgruppen und die Tänzer des KCH. Profis wie immer das Team von „Cube“, die wieder einen atemberaubenden Tanz ablieferten, und die Castingshow des Männerballetts. In die Welt des Schlagers entführten die „Flotten Sprotten“ das Publikum und streng karnevalistisch zeigte die Rote Garde ihren Gardetanz.

Höhepunkt des frivolen Abends waren aber zweifellos die Auftritte von Travestiekünstler „Dominique“. Mit welch einem Feuerwerk aus Witz, gespickt mit Ironie und trotzdem mit einem alles verzeihenden Charme, holte der Künstler das Publikum in die Welt der Travestie. Einziger Wermutstropfen war dabei, dass Partner Nick Carter leider aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte.

Chantall ist Traum in Rot

So zeigte sich auch in diesem Jahr, der Kerleval des KCH ist ein Alleinstellungsmerkmal und eine tolle Idee. In jedem Jahr mit einem anderen Motto versehen, spornt es nicht nur die Akteure zu außergewöhnlichen Darbietungen an, sondern auch das Publikum, das sich wie selbstverständlich in den Kostümzwang einbringt und so zum Gelingen des Abends beiträgt. Dazu gehörte auch die Wahl der „Schönsten“ aus dem Publikum, die ein „Traum“ in Rot mit dem Namen Chantall gewann.

So war es nicht verwunderlich dass der schillernde und Geschlecht-Tausch-Abend zu einem rasanten Spektakel wurde mit umgetexteten bekannten Hits, manch frivoler Bütt und – wie gewohnt – tollen und perfekten Tanzeinlagen. Es war für das Publikum ein unterhaltsames und mitreißendes Erlebnis.

Von Rüdiger Böhme