Wie Kerstin Uteß aus Plaue DDR-Unterhaltungskünstlerin wurde

Plaue

Das Gesangstrio Schmidt war in der DDR so etwas ähnliches wie die Jacob-Sisters in Westdeutschland. Künstlerinnen für leichte Unterhaltung. Kerstin Uteß aus Plaue war eine der drei Schmidts. Wenn die Geschwister Schmidt im DDR-Fernsehen auftraten mit Show-Größen wie Achim Mentzel, gab es für die jungen Frauen die zehnfache Gage. Die lag sonst bei 40 Mark pro Kopf. Die Unterhaltungskünstlerinnen legten eine Karriere hin in den 80er Jahre. „Doch mit der Wende begann der Niedergang“, sagt Kerstin Uteß.

Kerstin Uteß in ihrer Musikschule in Plaue. Zu DDR-Zeiten war sie Unterhaltungskünstlerin und Teil des Trios Geschwister Schmidt. Quelle: Marion von Imhoff

Die Wendezeit war für die drei DDR-Unterhaltungskünstlerinnen das Ende. Noch bis 1990 traten sie auf. Einmal noch in Bayern. „Die Betriebe, die uns engagiert hatten, brachen zusammen, es gab sie nicht mehr.“ Heute betreibt Kerstin Uteß eine private Musikschule in Plaue mit 20 Schülern. Sie unterrichtet dort seit 2011 Akkordeon und andere Tasteninstrumente und leitet einen Chor.

Geboren wurde Kerstin Uteß 1960 in Forst. Als sie drei Jahre alt war, zogen die Eltern nach Brandenburg um. Schon als Kind wollte sie Akkordeon-Lehrerin werden, spielte sie für den Bezirk Potsdam auf Wettbewerben. Nach Abschluss der zehnten Klasse riet ihr eine Berufsberaterin: „Du kannst Akkordeon spielen? Na ja, dann liegt ja Maschinenschreiben nahe.“

Bild aus einem alten Fotoalbum: die Geschwister Schmidt mit Michaela Schmidt an der Gitarre und ihren Schwestern Karin an der Geige und Kerstin am Akkordeon während eines Auftritts in einem Kultursaal. Quelle: Marion von Imhoff

So hat Kerstin Uteß Facharbeiterin für Schreibtechnik gelernt. Mit viel Glück ergatterte sie parallel durch Beziehungen eine Studiendelegierung. So durchlief die junge Frau mit 16 Jahren Ausbildung und Fernstudium der Musikpädagogik parallel. Nach drei Jahren war sie Sekretärin und Musikschullehrerin.

Erste Auftritte im Ferienheim

1978 zogen ihre Eltern ins Erzgebirge, wurden Herbergseltern des Betriebsferienheims „Neue Schenke“ von der Volksbildung Brandenburg. Kerstin Uteß und ihre beiden Schwestern Michaela und Karin studierten ein Programm für Feste ein. Im Heim übernachteten hin und wieder Künstler, die für Frauentage Programme machten. Sie hörten die junge Frau am Akkordeon. „Mensch, warum machst du nichts draus?“, fragte einer. Dann ging alles schnell. Ein Mitglied der Konzert- und Gastspieldirektion aus Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, kreuzte auf. Der Mann war angetan: Das sei ja mal etwas anderes, dreistimmig gesungene Volkslieder. „Wir hatten als Geschwister den homogenen Klang, Gesangsausbildung, meine Schwestern spielten Geige und Gitarre. So sind wir als Amateure durch die Lande gezogen.“ 1979 war das. Die Jüngste war noch nicht volljährig.

Anfangs sind sie durch den Bezirk Karl-Marx-Stadt gereist. Betriebe konnten per Katalog das Stimmungsprogramm der Geschwister buchen. Frauentag, Fasching, Sommerfeste. Jedes neue Programm nahm zuvor die Abteilung Kultur beim Rat des Kreises ab.

Komitee nickt Programm ab

Mit einem Musikclown gingen sie auf Tournee. „Das Programm schlug ein wie eine Bombe.“ Die Konzert- und Gastspieldirektion hatte es zusammengestellt und vermarktet. 1985 folgte der erste Auftritt in der DDR-Fernsehshow „Alles singt“. Dann kam das Jahr 1986: „Das Ehepaar Poneski hat uns gehört und uns als Reisekader vorgeschlagen, noch bevor wir einen Berufsausweis hatten.“ Dabei half auch der DDR-Fernsehunterhalter Heinz Quermann. Wieder mussten die Geschwister Schmidt „vorarbeiten“: Mitglieder der Konzert- und Gastspieldirektion und des Komitees für Unterhaltungskunst saßen dafür in der ersten Reihe. Sie bekamen den Berufsausweis.

Als Reisekader gingen sie auf Mittelmeer-Tour mit dem DDR-Traumschiff Arkona. Dort schipperten verdiente Parteimitglieder dorthin, wohin ein normaler Bürger der Deutschen Demokratischen Republik niemals kam. Zuvor waren die drei Schwestern mehrere Monate von der Stasi gecheckt worden. In Shows und abends in den Unterkünften der Schwestern saßen in der Zeit Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit und beobachteten die Künstlerinnen. Offenbar waren sie zufrieden.

Arbeiter aufmuntern an der Trasse

„Wir waren in der DDR in jeder Ecke gewesen, selbst im Sperrgebiet oder dort, wo man einen Passierschein brauchte, kamen wir hin.“ Auch zu den Bauarbeiten für die Erdgastrasse in Sibirien entsandte man die Schwester zur Aufmunterung der dort ackernden „DDR-Jungs“, wie Kerstin Uteß berichtet. Für die 750-Jahrfeier Berlin 1987 wurden sie engagiert mit der Berufungsurkunde vom Rat des Bezirkes Karl-Marx-Stadt. Zuvor hatte der Rat für Kultur das Programm der Unterhaltungskünstlerinnen abgenommen.

Auch nach Österreich tourten die Geschwister Schmidt. Im Westen zu bleiben, kam für die drei jungen Frauen nicht in Betracht: „Das waren wir vom Charakter nicht. Wir waren verwurzelt in unserer Heimat und hatten eine enge Bindung ans Elternhaus.“

Lesen Sie auch: Diese Stars wären ohne den Mauerfall nicht berühmt geworden

Dann näherte sich die Wende. Eine Schallplatte nahm das Gesangstrio 1990 noch auf, Titel: „Verschmidtst.“ Das letzte Programm absolvierte Kerstin Uteß kurz vor der Geburt ihres Sohnes. Das Aus der Truppe kam für „mich passend, weil ich mit der Familienbildung begonnen hatte“.

Kritik an der heutigen Situation

Eine Rückkehr auf die Bühne gab es nicht mehr: „Die Wende hat unsere künstlerische Laufbahn zerstört.“

Nach der Wende arbeitete Kerstin Uteß mehrere Jahre als Musikschullehrerin im Erzgebirge. Dann zog sie mit ihrer Familie 2011 nach Brandenburg zurück. Ihre Schwestern arbeiten als Kundenbetreuerin und zahntechnische Hilfskraft.

Ein wenig Nostalgie kommt bei Kerstin Uteß auf, wenn sie an ihr Künstlerleben zu DDR-Zeiten denkt: „Es gab diesen Konkurrenzkampf nicht. Wir mussten uns um nichts kümmern und waren sozial abgesichert. Heute müssen viele Künstler oft noch nebenher jobben, um finanziell über die Runde zu kommen.“

Von Marion von Imhoff