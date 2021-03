Ketzür

Mit dem ÖPNV nach Ketzür? Das kann schon mal daneben gehen. Denn die meisten Busse der Linie 569 bedienen die Haltestelle in dem Sackgassendorf abseits der Landesstraße 911 nur nach Bedarf. Ohne vorherige Anmeldung kommen Ketzürer wochentags nicht weg – und auch nicht zurück. Wie der siebenjährige Malik. Was war passiert? Der Erstklässler bestieg nach Schulschluss den vor der Radeweger Grundschule haltenden Regiobus. Abfahrt war um 14.09 Uhr. Laut Fahrplan wäre der Bus sieben Minuten später an der Haltestelle Ketzür Dorf eingetroffen. Wenn der Fahrer vom Ziel des Jungen gewusst hätte. Doch etwas war beim Einstieg schief gelaufen.

Selten mit dem Bus

In der Regel informiert das Erzieherpersonal den Fahrer über Kinder, die nach Ketzür zu bringen sind. Das war wohl vergessen worden. Malik selbst fährt selten mit dem Bus. Mutter Julia Lawal nimmt ihren Sohn oft im Auto mit, weil sie selbst Lehrerin in Radewege ist. Erst als der Bus an der Zufahrt nach Ketzür vorbeifuhr, merkte der Erstklässler, dass auf der Heimfahrt etwas falsch läuft. Der Junge verließ seinen Platz und hangelte sich zum Fahrer: „Ich möchte aber bitte nach Ketzür.“ Die Frage, ob er denn kein Handy dabei habe, konnte der Siebenjährige nur verneinen.

Unnötige Gefahr

Inzwischen war Gortz voraus. Den Bus dort zu wenden, kam dem Fahrer offenbar nicht in den Sinn. Dafür stoppte er nicht mehr weit entfernt von der Ortseinfahrt und ließ den Jungen auf freier Strecke aussteigen. Mit dem Ranzen auf dem Rücken machte sich Malik zu Fuß auf den Weg zurück in Richtung Ketzür, wo er mit halbstündiger Verspätung ankam. Die Straße zwischen Gortz und Butzow ist nicht gerade für langsam fahrende Fahrzeuge bekannt. Für Mutter Julia Lawal ist das Verhalten des Busfahrers ein Unding. Der Ketzürerin ist unerklärlich, wie ihr Kind wegen eines Kommunikationsproblems einer unnötigen Gefahr ausgesetzt werden konnte.

Die rund 800 Meter zur Haltestelle Ketzür Dorf fährt Regiobus in der Woche zu den meisten Zeiten nach Bedarf. Nur die ersten beiden Busse und der letzte Bus fahren laut Fahrplan obligatorisch bis ins Dorf. Quelle: Frank Bürstenbinder

Julia Lawal beschwerte sich beim kreiseigenen Verkehrsunternehmen Regiobus. Das Management brauchte zwei Wochen für eine Antwort. Danach stellte der befragte Fahrer die Sachlage etwas anders dar. So teilte Verkehrsleiter Thorsten Müller schriftlich mit: „Wir haben unseren Fahrer umgehend befragen können. Dieser berichtete, dass der Junge hinter der Einfahrt nach Ketzür zu ihm nach vorn kam und ihm sagte, dass er in Ketzür hätte aussteigen müssen und er vergessen habe, ihm Bescheid zu geben. Unser Fahrer bot Ihrem Sohn an, gleich „hier“, am Abzweig, auszusteigen. Das tat Ihr Sohn. Wir können daher den genannten Weg von Gortz nicht nachvollziehen. Vom Abzweig nach Ketzür sind es rund 800 Meter an einer wenig befahrenen Straße.“

Fahrer hat andere Version

Gegenüber der MAZ beteuerte der Junge dagegen seinen Ausstieg auf freier Strecke kurz vor Gortz. Für Mutter Julia Lawal macht die angegebene Version des Fahrers wenig Sinn: „Wenn meinem Sohn tatsächlich angeboten worden wäre gleich am Abzweig aussteigen, hätte der Fahrer sehr wohl die Gelegenheit gehabt bis nach Ketzür reinzufahren. Ich finde es nicht in Ordnung, dass mein Sohn als Lügner hingestellt wird.“ Immerhin versichert Verkehrsleiter Müller der Mutter in seinem Schreiben, dass sich künftig Fahrer und Einsatzleitung in solchen Fällen zu alternativen Fahrtmöglichkeiten verständigen werden. So sollen kleine Kinder nicht außerhalb der Ortschaften aussteigen. „Unser Fahrer ist sensibilisiert und wird dies in Zukunft berücksichtigen“, heißt es in dem Schreiben von Regiobus.

Weiter nach Bedarf

Der Fall Malik hat eine bereits 2016 zur Einführung des Rufbusses geführte Diskussion neu entfacht. Warum wird Ketzür überhaupt nach Bedarf angefahren? „Könnten nicht wenigstens die beiden Busse um 14 und 16 Uhr ab Radewege Schule obligatorisch Ketzür anfahren? Nach Schulschluss gibt es immer Kinder, die nach Hause müssen“, meint Julia Lawal. Eine Nachfrage der MAZ blieb am Donnerstag unbeantwortet. Vor fünf Jahren waren die Ketzür und Riewend betreffenden Fahrplanänderungen mit dem „äußerst geringen Fahrgastaufkommen“ begründet worden. Außerdem wollte Regiobus Kilometer und Kraftstoff einsparen. Wer in Ketzür einen Bus braucht, muss diesen mindestens eine Stunde vor der fahrplanmäßigen Abfahrt beim Unternehmen unter der kostenfreien Rufnummer 0800-009910 bestellen. Für einen Ausstieg ist keine telefonische Voranmeldung erforderlich. Wenn man an einer Rufbushaltestelle aussteigen möchte, reicht es aus, zuvor den Fahrer zu informieren.

Von Frank Bürstenbinder